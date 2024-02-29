https://ria.ru/20240229/ukraina-1930121463.html
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 29.02.2024
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области
Сумская область Украины подверглась ударам, за прошедшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах, сообщила в четверг... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:54
2024-02-29T08:54
2024-02-29T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сумская область Украины подверглась ударам, за прошедшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах, сообщила в четверг областная военная администрация. Согласно сообщению администрации, опубликованному в Telegram-канале, приграничные территории и населенные пункты Сумской области подверглись обстрелам, в результате чего "зафиксировано 204 взрыва". В частности, как утверждают власти, обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240215/vzryvy-1927484638.html
https://ria.ru/20240113/infrastruktura-1921167292.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_075d8d826b15b5b375518f768bff370e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области
Власти Украины: в Сумской области за сутки прогремело более 200 взрывов