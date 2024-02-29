https://ria.ru/20240229/ukraina-1930121463.html

Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области

Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 29.02.2024

Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области

Сумская область Украины подверглась ударам, за прошедшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах, сообщила в четверг... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:54

2024-02-29T08:54

2024-02-29T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сумская область Украины подверглась ударам, за прошедшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах, сообщила в четверг областная военная администрация. Согласно сообщению администрации, опубликованному в Telegram-канале, приграничные территории и населенные пункты Сумской области подверглись обстрелам, в результате чего "зафиксировано 204 взрыва". В частности, как утверждают власти, обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240215/vzryvy-1927484638.html

https://ria.ru/20240113/infrastruktura-1921167292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия