Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930121463.html
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 29.02.2024
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области
Сумская область Украины подверглась ударам, за прошедшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах, сообщила в четверг... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:54
2024-02-29T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сумская область Украины подверглась ударам, за прошедшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах, сообщила в четверг областная военная администрация. Согласно сообщению администрации, опубликованному в Telegram-канале, приграничные территории и населенные пункты Сумской области подверглись обстрелам, в результате чего "зафиксировано 204 взрыва". В частности, как утверждают власти, обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240215/vzryvy-1927484638.html
https://ria.ru/20240113/infrastruktura-1921167292.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_075d8d826b15b5b375518f768bff370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Власти Украины заявили о взрывах в Сумской области

Власти Украины: в Сумской области за сутки прогремело более 200 взрывов

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сумская область Украины подверглась ударам, за прошедшие сутки в регионе прогремели 204 взрыва более чем в десяти населенных пунктах, сообщила в четверг областная военная администрация.
Согласно сообщению администрации, опубликованному в Telegram-канале, приграничные территории и населенные пункты Сумской области подверглись обстрелам, в результате чего "зафиксировано 204 взрыва".
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
15 февраля, 09:03
В частности, как утверждают власти, обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Сумской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
13 января, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала