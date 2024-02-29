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Партия в ФРГ призвала к переговорам по Украине - РИА Новости, 29.02.2024
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00:52 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930103840.html
Партия в ФРГ призвала к переговорам по Украине
Партия в ФРГ призвала к переговорам по Украине - РИА Новости, 29.02.2024
Партия в ФРГ призвала к переговорам по Украине
Новая промигрантская партия Германии, "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП), выступила с критикой идеи отправки войск западных стран на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T00:52
2024-02-29T00:52
в мире
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Новая промигрантская партия Германии, "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП), выступила с критикой идеи отправки войск западных стран на Украину и призвала к переговорам для решения конфликта. Ранее сообщалось о формировании новой политической силы ДАРП, которая намерена участвовать в намеченных на 6-9 июня выборах в Европарламент. Согласно собственному заявлению, ДАРП намерен бороться за равноправие людей с мигрантским прошлым в Германии. Некоторые немецкие СМИ и даже политики заявили о связях новой партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) считает своим долгом предупредить Европу об эскалации военного насилия в Украине. Представлять себе отправку европейских сухопутных войск на Украину в качестве опции безответственно и переходит красную линию", - говорится в заявлении партии. В ДАРП заявили, что федеральному правительству необходимо занять четкую позицию против инициативы Макрона, добавив, что нет никаких признаков, что у России есть планы нападения на Германию. "Прежде всего, мы призываем всех участвующие стороны воздержаться от любых провокаций и актов насилия и вернуться за стол переговоров. Мы поддерживаем усилия ОБСЕ и других международных организаций по достижению как можно более длительного режима прекращения огня", - говорится в заявлении. Партия заявила о солидарности с Украиной и признании ее права на самооборону, но подчеркнула, что эскалация насилия не принесет ничего, кроме еще большего количества страданий и разрушений. "ДАРП выступает за мирный и справедливый порядок в Европе, основанный на международном праве. Мы не хотим новой конфронтации внутри Европы или между Востоком и Западом, мы хотим создать общую основу, ориентированную на безопасность, сотрудничество и, следовательно, на будущее", - добавлено в заявлении. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240229/niderlandy-1930102461.html
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в мире, украина, россия, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, нато, европарламент, обсе
В мире, Украина, Россия, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, НАТО, Европарламент, ОБСЕ
Партия в ФРГ призвала к переговорам по Украине

Промигрантская партия ФРГ призвала к переговорам по украинскому конфликту

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Новая промигрантская партия Германии, "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП), выступила с критикой идеи отправки войск западных стран на Украину и призвала к переговорам для решения конфликта.
Ранее сообщалось о формировании новой политической силы ДАРП, которая намерена участвовать в намеченных на 6-9 июня выборах в Европарламент. Согласно собственному заявлению, ДАРП намерен бороться за равноправие людей с мигрантским прошлым в Германии. Некоторые немецкие СМИ и даже политики заявили о связях новой партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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"Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) считает своим долгом предупредить Европу об эскалации военного насилия в Украине. Представлять себе отправку европейских сухопутных войск на Украину в качестве опции безответственно и переходит красную линию", - говорится в заявлении партии.
В ДАРП заявили, что федеральному правительству необходимо занять четкую позицию против инициативы Макрона, добавив, что нет никаких признаков, что у России есть планы нападения на Германию.
"Прежде всего, мы призываем всех участвующие стороны воздержаться от любых провокаций и актов насилия и вернуться за стол переговоров. Мы поддерживаем усилия ОБСЕ и других международных организаций по достижению как можно более длительного режима прекращения огня", - говорится в заявлении.
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Партия заявила о солидарности с Украиной и признании ее права на самооборону, но подчеркнула, что эскалация насилия не принесет ничего, кроме еще большего количества страданий и разрушений. "ДАРП выступает за мирный и справедливый порядок в Европе, основанный на международном праве. Мы не хотим новой конфронтации внутри Европы или между Востоком и Западом, мы хотим создать общую основу, ориентированную на безопасность, сотрудничество и, следовательно, на будущее", - добавлено в заявлении.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции
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