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На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах - РИА Новости, 29.02.2024
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15:36 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах - РИА Новости, 29.02.2024
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах
Госпогранслужба Украины в четверг в Telegram-канале сообщила, что в Одесской области задержаны четыре человека, пытавшихся уйти от мобилизации в соседнюю... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:36
2024-02-29T15:36
в мире
украина
одесская область
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины в четверг в Telegram-канале сообщила, что в Одесской области задержаны четыре человека, пытавшихся уйти от мобилизации в соседнюю страну, - все четверо прятались от тепловизоров, завернувшись в изотермические одеяла. "Нарушители (призывного возраста в Одесской области - ред.) обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. На всех четырех составлены административные протоколы", - говорится в сообщении погранслужбы. По словам нарушителей, они пытались попасть за рубеж, найдя маршрут через мессенджеры. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от трех до восьми тысяч долларов. Одеяло, о котором идет речь, предназначено для временного уменьшения теплопотерь в экстренных случаях. Представляет собой тонкую пленку из полиэтилентерефталата, покрытую металлизированным отражающим материалом, который отражает до 80% излучаемого телом тепла. Одеяло производится напылением тонкого слоя алюминия на пленочную основу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах

На Украине задержали уклонистов, прятавшихся в изотермических одеялах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины в четверг в Telegram-канале сообщила, что в Одесской области задержаны четыре человека, пытавшихся уйти от мобилизации в соседнюю страну, - все четверо прятались от тепловизоров, завернувшись в изотермические одеяла.
"Нарушители (призывного возраста в Одесской области - ред.) обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. На всех четырех составлены административные протоколы", - говорится в сообщении погранслужбы.
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По словам нарушителей, они пытались попасть за рубеж, найдя маршрут через мессенджеры. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от трех до восьми тысяч долларов.
Одеяло, о котором идет речь, предназначено для временного уменьшения теплопотерь в экстренных случаях. Представляет собой тонкую пленку из полиэтилентерефталата, покрытую металлизированным отражающим материалом, который отражает до 80% излучаемого телом тепла. Одеяло производится напылением тонкого слоя алюминия на пленочную основу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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