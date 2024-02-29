https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html

На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах

На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах - РИА Новости, 29.02.2024

На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах

Госпогранслужба Украины в четверг в Telegram-канале сообщила, что в Одесской области задержаны четыре человека, пытавшихся уйти от мобилизации в соседнюю... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:36

2024-02-29T15:36

2024-02-29T15:36

в мире

украина

одесская область

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины в четверг в Telegram-канале сообщила, что в Одесской области задержаны четыре человека, пытавшихся уйти от мобилизации в соседнюю страну, - все четверо прятались от тепловизоров, завернувшись в изотермические одеяла. "Нарушители (призывного возраста в Одесской области - ред.) обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. На всех четырех составлены административные протоколы", - говорится в сообщении погранслужбы. По словам нарушителей, они пытались попасть за рубеж, найдя маршрут через мессенджеры. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от трех до восьми тысяч долларов. Одеяло, о котором идет речь, предназначено для временного уменьшения теплопотерь в экстренных случаях. Представляет собой тонкую пленку из полиэтилентерефталата, покрытую металлизированным отражающим материалом, который отражает до 80% излучаемого телом тепла. Одеяло производится напылением тонкого слоя алюминия на пленочную основу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html

https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, одесская область, владимир зеленский