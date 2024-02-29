https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах - РИА Новости, 29.02.2024
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах
Госпогранслужба Украины в четверг в Telegram-канале сообщила, что в Одесской области задержаны четыре человека, пытавшихся уйти от мобилизации в соседнюю... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:36
2024-02-29T15:36
2024-02-29T15:36
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины в четверг в Telegram-канале сообщила, что в Одесской области задержаны четыре человека, пытавшихся уйти от мобилизации в соседнюю страну, - все четверо прятались от тепловизоров, завернувшись в изотермические одеяла. "Нарушители (призывного возраста в Одесской области - ред.) обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. На всех четырех составлены административные протоколы", - говорится в сообщении погранслужбы. По словам нарушителей, они пытались попасть за рубеж, найдя маршрут через мессенджеры. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от трех до восьми тысяч долларов. Одеяло, о котором идет речь, предназначено для временного уменьшения теплопотерь в экстренных случаях. Представляет собой тонкую пленку из полиэтилентерефталата, покрытую металлизированным отражающим материалом, который отражает до 80% излучаемого телом тепла. Одеяло производится напылением тонкого слоя алюминия на пленочную основу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html
https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68ccf9ec66a577819a6073b5e2371d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах
На Украине задержали уклонистов, прятавшихся в изотермических одеялах
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости.
Госпогранслужба Украины в четверг в Telegram-канале
сообщила, что в Одесской области задержаны четыре человека, пытавшихся уйти от мобилизации в соседнюю страну, - все четверо прятались от тепловизоров, завернувшись в изотермические одеяла.
"Нарушители (призывного возраста в Одесской области - ред.) обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. На всех четырех составлены административные протоколы", - говорится в сообщении погранслужбы.
В ВСУ рассказали, как на Украине издеваются над уклонистами
По словам нарушителей, они пытались попасть за рубеж, найдя маршрут через мессенджеры. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от трех до восьми тысяч долларов.
Одеяло, о котором идет речь, предназначено для временного уменьшения теплопотерь в экстренных случаях. Представляет собой тонкую пленку из полиэтилентерефталата, покрытую металлизированным отражающим материалом, который отражает до 80% излучаемого телом тепла. Одеяло производится напылением тонкого слоя алюминия на пленочную основу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине