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США не видят свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе - РИА Новости, 29.02.2024
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22:34 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/udar-1930364338.html
США не видят свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе
США не видят свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе - РИА Новости, 29.02.2024
США не видят свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе
США не видят свидетельств тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично распорядился нанести удар по сектору Газа, где погибли более 100... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:34
2024-02-29T22:34
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. США не видят свидетельств тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично распорядился нанести удар по сектору Газа, где погибли более 100 палестинцев при раздаче гуманитарной помощи, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Свидетельств этому нет", - ответил он журналистам на брифинге на вопрос о том, мог ли Нетаньяху лично распорядиться нанести данный удар по территории Газы. Ранее палестинские СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что жители Газы обворовали грузовики с гуманитарной помощью, въехавшие сегодня утром в северную часть анклава, во время чего в результате возникшей давки несколько десятков человек получили травмы. Позднее пресс-служба уточнила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь.
https://ria.ru/20240229/obstrel-1930314739.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не видят свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе

Госдеп не видит свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. США не видят свидетельств тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично распорядился нанести удар по сектору Газа, где погибли более 100 палестинцев при раздаче гуманитарной помощи, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Свидетельств этому нет", - ответил он журналистам на брифинге на вопрос о том, мог ли Нетаньяху лично распорядиться нанести данный удар по территории Газы.
Ранее палестинские СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что жители Газы обворовали грузовики с гуманитарной помощью, въехавшие сегодня утром в северную часть анклава, во время чего в результате возникшей давки несколько десятков человек получили травмы. Позднее пресс-служба уточнила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь.
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Иордания осудила израильский обстрел жителей Газы при раздаче гумпомощи
Вчера, 17:29
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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