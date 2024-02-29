https://ria.ru/20240229/udar-1930364338.html

США не видят свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе

США не видят свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе - РИА Новости, 29.02.2024

США не видят свидетельств тому, что Нетаньяху приказал нанести удар по Газе

США не видят свидетельств тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично распорядился нанести удар по сектору Газа, где погибли более 100... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:34

2024-02-29T22:34

2024-02-29T22:34

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg

ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. США не видят свидетельств тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично распорядился нанести удар по сектору Газа, где погибли более 100 палестинцев при раздаче гуманитарной помощи, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Свидетельств этому нет", - ответил он журналистам на брифинге на вопрос о том, мог ли Нетаньяху лично распорядиться нанести данный удар по территории Газы. Ранее палестинские СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что жители Газы обворовали грузовики с гуманитарной помощью, въехавшие сегодня утром в северную часть анклава, во время чего в результате возникшей давки несколько десятков человек получили травмы. Позднее пресс-служба уточнила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь.

https://ria.ru/20240229/obstrel-1930314739.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году