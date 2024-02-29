https://ria.ru/20240229/uchastniki-1930275637.html
Путин рассказал, кто должен стать участником программы "Время героев"
Путин рассказал, кто должен стать участником программы "Время героев" - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал, кто должен стать участником программы "Время героев"
Участниками кадровой программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества, отметил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:22
2024-02-29T15:22
2024-02-29T15:22
общество
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участниками кадровой программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества, отметил президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Федеральному собранию глава государства заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции. "Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарища", - сказал Путин. Заявления для участия в первом учебном потоке этой программы "Время героев" можно будет подать уже с 1 марта.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930208063.html
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общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин рассказал, кто должен стать участником программы "Время героев"
Путин: участниками "Время героев" должны стать люди, показавшие лучшие качества