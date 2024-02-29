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Турецкие компании испытывают трудности из-за платежных проблем, пишут СМИ - РИА Новости, 29.02.2024
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07:48 29.02.2024 (обновлено: 07:49 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/turtsiya-1930117057.html
Турецкие компании испытывают трудности из-за платежных проблем, пишут СМИ
Турецкие компании испытывают трудности из-за платежных проблем, пишут СМИ - РИА Новости, 29.02.2024
Турецкие компании испытывают трудности из-за платежных проблем, пишут СМИ
Проблема с платежными переводами из России в Турции не находит решения уже более месяца, турецкие промышленники находятся в затруднительном положении, пишет... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T07:48
2024-02-29T07:49
сша
турция
россия
санкции в отношении россии
в мире
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АНКАРА, 29 фев - РИА Новости. Проблема с платежными переводами из России в Турции не находит решения уже более месяца, турецкие промышленники находятся в затруднительном положении, пишет газета Aydınlık. Турецкие банки сейчас не проводят торговые платежи из России, кроме как за продукты питания, угрожают компаниям приостановить проведение по их счетам валютообменных операций, сообщило ранее издание. "Отказ турецких банков принимать платежи из России поставил промышленников в затруднительное положение. Проблема, длящаяся уже более месяца, до сих пор не решена. Невозможность получить оплату за товары, не подпадающие под санкции, создает дискомфорт среди экспортеров", - пишет издание. При этом газета отмечает, что Россия остаётся целевым рынком для турецких компаний. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240225/turtsiya-1929402010.html
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сша, турция, россия, санкции в отношении россии, в мире
США, Турция, Россия, Санкции в отношении России, В мире
Турецкие компании испытывают трудности из-за платежных проблем, пишут СМИ

Aydınlık: турецкие компании испытывают трудности из-за проблем с переводами

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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АНКАРА, 29 фев - РИА Новости. Проблема с платежными переводами из России в Турции не находит решения уже более месяца, турецкие промышленники находятся в затруднительном положении, пишет газета Aydınlık.
Турецкие банки сейчас не проводят торговые платежи из России, кроме как за продукты питания, угрожают компаниям приостановить проведение по их счетам валютообменных операций, сообщило ранее издание.
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"Отказ турецких банков принимать платежи из России поставил промышленников в затруднительное положение. Проблема, длящаяся уже более месяца, до сих пор не решена. Невозможность получить оплату за товары, не подпадающие под санкции, создает дискомфорт среди экспортеров", - пишет издание.
При этом газета отмечает, что Россия остаётся целевым рынком для турецких компаний.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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