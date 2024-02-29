https://ria.ru/20240229/tsifrovizatsiya-1930199208.html

Эксперт: предприятия МСБ в России видят свое развитие в цифровизации

Эксперт: предприятия МСБ в России видят свое развитие в цифровизации - РИА Новости, 29.02.2024

Эксперт: предприятия МСБ в России видят свое развитие в цифровизации

Львиная доля (75%) предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России видят свое развитие в этом году в цифровизации производств, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:04

2024-02-29T13:04

2024-02-29T13:04

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Львиная доля (75%) предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России видят свое развитие в этом году в цифровизации производств, заявила РИА Новости гендиректор Содружества производственников "Цех" Найля Ильманбетова. "Большинство предприятий малого и среднего бизнеса России уверены, что только цифровизация их производств даст им возможность развиваться в 2024 году. По нашим исследованиям, такого мнения придерживаются 75% представителей МСБ страны", - сказала она на полях встречи в Московской торгово-промышленной палате. "Таким образом, цифровизацию они считают главным инструментом своего развития", - добавила эксперт. Цифровизация, по ее словам, решает сегодня две главные задачи. "Помогает решить вопрос дефицита кадров, возникший в РФ, и способствует повышению производительности труда, отладив бизнес-процессы, автоматизировав производства, переведя их на цифровой лад", - подчеркнула собеседница агентства. При этом она заметила, что цифровая культура в стране еще не очень высока. "Поднимать ее - это большой труд, но делать это необходимо", - сказала Ильманбетова. "И этот процесс сейчас набирает обороты. У людей меняется мышление, они меняют свои привычки. Что особо важно, руководители МСБ активно обмениваются друг с другом уже имеющимися лучшими практиками цифровизации производств", - заключила она.

https://ria.ru/20240220/tsifrovizatsiya-1928440703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская торгово-промышленная палата, россия, технологии, цифровизация, твой бизнес – новости