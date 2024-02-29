https://ria.ru/20240229/tsennosti-1930175694.html

Путин рассказал о ценностях, преобладающих в российском обществе

Путин рассказал о ценностях, преобладающих в российском обществе - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал о ценностях, преобладающих в российском обществе

В российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:19

2024-02-29T12:19

2024-02-29T15:30

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность, заявил президент России Владимир Путин."Всем миром мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия