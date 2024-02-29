https://ria.ru/20240229/transport-1930287272.html
Путин рассказал о программе развития общественного транспорта
Путин рассказал о программе развития общественного транспорта - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал о программе развития общественного транспорта
Общественный транспорт в России будет развиваться с учетом современных экологических стандартов, на программу его обновления будет дополнительно направлено 150... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:54
2024-02-29T15:54
2024-02-29T15:57
россия
владимир путин
общество
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Общественный транспорт в России будет развиваться с учетом современных экологических стандартов, на программу его обновления будет дополнительно направлено 150 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст", - сказал Путин во время послания к Федеральному собранию. Он отметил, что до 2030 года субъекты РФ дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. "Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей из федерального бюджета", - отметил глава государства.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Владимир Путин, Общество, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин рассказал о программе развития общественного транспорта
Путин: еще 150 млрд руб будет направлено на обновление общественного транспорта
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Общественный транспорт в России будет развиваться с учетом современных экологических стандартов, на программу его обновления будет дополнительно направлено 150 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст", - сказал Путин
во время послания к Федеральному собранию.
Он отметил, что до 2030 года субъекты РФ дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов.
"Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей из федерального бюджета", - отметил глава государства.
Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу