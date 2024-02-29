https://ria.ru/20240229/transport-1930287272.html

Путин рассказал о программе развития общественного транспорта

Путин рассказал о программе развития общественного транспорта - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал о программе развития общественного транспорта

Общественный транспорт в России будет развиваться с учетом современных экологических стандартов, на программу его обновления будет дополнительно направлено 150... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:54

2024-02-29T15:54

2024-02-29T15:57

россия

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Общественный транспорт в России будет развиваться с учетом современных экологических стандартов, на программу его обновления будет дополнительно направлено 150 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст", - сказал Путин во время послания к Федеральному собранию. Он отметил, что до 2030 года субъекты РФ дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. "Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей из федерального бюджета", - отметил глава государства.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию — 2024