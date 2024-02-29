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Трамп оценил решение Верховного суда США по президентскому иммунитету - РИА Новости, 29.02.2024
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03:34 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/tramp-1930110357.html
Трамп оценил решение Верховного суда США по президентскому иммунитету
Трамп оценил решение Верховного суда США по президентскому иммунитету - РИА Новости, 29.02.2024
Трамп оценил решение Верховного суда США по президентскому иммунитету
Бывший президент США Дональд Трамп оценил решение Верховного суда США рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета от преследования в деле о вмешательстве в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:34
2024-02-29T03:34
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оценил решение Верховного суда США рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета от преследования в деле о вмешательстве в выборы, заявив, что ученые-юристы будут за него "чрезвычайно благодарны". В среду высшая судебная инстанция страны согласилась рассмотреть вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы. "Ученые-юристы чрезвычайно благодарны за сегодняшнее решение Верховного суда заняться президентским иммунитетом", - говорится в распространенном заявлении Трампа. По оценкам бывшего американского лидера, без президентской неприкосновенности президент не сможет исполнять свои обязанности или принимать решения в интересах США. "Президенты всегда будут обеспокоены и даже парализованы перспективой неправомерного преследования и возмездия после того, как покинут офис", - отметил Трамп. Он добавил, что лишение президента США иммунитета постфактум также может привести к "вымогательству и шантажу". Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп оценил решение Верховного суда США по президентскому иммунитету

Трамп: ученые-юристы чрезвычайно благодарят за решение Верховного суда США

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оценил решение Верховного суда США рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета от преследования в деле о вмешательстве в выборы, заявив, что ученые-юристы будут за него "чрезвычайно благодарны".
В среду высшая судебная инстанция страны согласилась рассмотреть вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы.
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"Ученые-юристы чрезвычайно благодарны за сегодняшнее решение Верховного суда заняться президентским иммунитетом", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
По оценкам бывшего американского лидера, без президентской неприкосновенности президент не сможет исполнять свои обязанности или принимать решения в интересах США. "Президенты всегда будут обеспокоены и даже парализованы перспективой неправомерного преследования и возмездия после того, как покинут офис", - отметил Трамп.
Он добавил, что лишение президента США иммунитета постфактум также может привести к "вымогательству и шантажу".
Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.
Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.
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