https://ria.ru/20240229/tramp-1930109866.html

Суд в Иллинойсе исключил Трампа из праймериз в штате, пишут СМИ

Суд в Иллинойсе исключил Трампа из праймериз в штате, пишут СМИ - РИА Новости, 29.02.2024

Суд в Иллинойсе исключил Трампа из праймериз в штате, пишут СМИ

Суд в американском Иллинойсе постановил исключить бывшего президента США Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате, приостановив... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T03:21

2024-02-29T03:21

2024-02-29T03:21

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Суд в американском Иллинойсе постановил исключить бывшего президента США Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате, приостановив исполнение решения до апелляции, сообщает издание Chicago Suntimes. "Окружной судья распорядился, чтобы избирательная комиссия штата исключила Трампа из предварительных выборов 19 марта", - сообщает издание. Исполнение решения при этом приостановлено до пятницы в ожидании обжалования его Трампом, говорится в сообщении. Трампа сняли с праймериз в двух штатах. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, а затем и в Мэне, посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти. Политик обжаловал эти решения в верховном суде США. Защита настаивает в первую очередь на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса. При этом предварительные выборы в Колорадо состоятся уже 5 марта. Ранее Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Конкуренцию ему составляет только бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

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в мире, сша, иллинойс, дональд трамп, выборы президента сша