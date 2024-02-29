https://ria.ru/20240229/tramp-1930104967.html
В США рассмотрят вопрос об иммунитете Трампа от преследования
В США рассмотрят вопрос об иммунитете Трампа от преследования - РИА Новости, 29.02.2024
В США рассмотрят вопрос об иммунитете Трампа от преследования
Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы, следует из... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T01:10
2024-02-29T01:10
2024-02-29T01:26
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы, следует из опубликованного документа."Заявление о приостановлении, поданное главному судье, передается им в суд. Запрос специального прокурора… удовлетворяется, ограничиваясь следующим вопросом: пользуется ли бывший президент иммунитетом от уголовного преследования за деяние, предположительно, связанное с официальными действиями во время пребывания на посту", - указано в распространенном судебном документе.Также указывается, что дело будет рассмотрено на неделе с 22 апреля 2024 года.Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.
https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
В США рассмотрят вопрос об иммунитете Трампа от преследования
В США рассмотрят вопрос об иммунитете Трампа в деле о вмешательстве в выборы
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы, следует из опубликованного документа.
«
"Заявление о приостановлении, поданное главному судье, передается им в суд. Запрос специального прокурора… удовлетворяется, ограничиваясь следующим вопросом: пользуется ли бывший президент иммунитетом от уголовного преследования за деяние, предположительно, связанное с официальными действиями во время пребывания на посту", - указано в распространенном судебном документе.
Также указывается, что дело будет рассмотрено на неделе с 22 апреля 2024 года.
Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.
Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах