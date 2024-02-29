https://ria.ru/20240229/tramp-1930104967.html

В США рассмотрят вопрос об иммунитете Трампа от преследования

В США рассмотрят вопрос об иммунитете Трампа от преследования - РИА Новости, 29.02.2024

В США рассмотрят вопрос об иммунитете Трампа от преследования

Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы, следует из... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T01:10

2024-02-29T01:10

2024-02-29T01:26

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в американские выборы, следует из опубликованного документа."Заявление о приостановлении, поданное главному судье, передается им в суд. Запрос специального прокурора… удовлетворяется, ограничиваясь следующим вопросом: пользуется ли бывший президент иммунитетом от уголовного преследования за деяние, предположительно, связанное с официальными действиями во время пребывания на посту", - указано в распространенном судебном документе.Также указывается, что дело будет рассмотрено на неделе с 22 апреля 2024 года.Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.

https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html

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сша, в мире, дональд трамп