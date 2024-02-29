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Товары московского производства представят на фестивале молодежи в Сириусе

Товары московского производства представят на фестивале молодежи в Сириусе - РИА Новости, 29.02.2024

Товары московского производства представят на фестивале молодежи в Сириусе

Участники проекта "Сделано в Москве" представят товары столичного производства на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, сообщается на сайте мэра правительства РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:30

2024-02-29T10:30

2024-02-29T10:30

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Участники проекта "Сделано в Москве" представят товары столичного производства на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, сообщается на сайте мэра правительства Москвы. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. "Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои товары на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. На территории Дворца спорта "Большой", с 3 по 5 марта с 11.00 до 20.00 пройдет международная ярмарка", - говорится в сообщении. Отмечается, что делегация из 18 столичных предпринимателей привезет авторские ювелирные украшения и бижутерию, уходовую и декоративную косметику, обувь и аксессуары из кожи, а также молодежную одежду и сувениры. Кроме того, с продукцией могут познакомиться не только россияне, но и множество иностранцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, москва, твой бизнес – новости