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Товары московского производства представят на фестивале молодежи в Сириусе - РИА Новости, 29.02.2024
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10:30 29.02.2024
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Товары московского производства представят на фестивале молодежи в Сириусе
Товары московского производства представят на фестивале молодежи в Сириусе - РИА Новости, 29.02.2024
Товары московского производства представят на фестивале молодежи в Сириусе
Участники проекта "Сделано в Москве" представят товары столичного производства на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, сообщается на сайте мэра правительства РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:30
2024-02-29T10:30
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Участники проекта "Сделано в Москве" представят товары столичного производства на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, сообщается на сайте мэра правительства Москвы. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. "Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои товары на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. На территории Дворца спорта "Большой", с 3 по 5 марта с 11.00 до 20.00 пройдет международная ярмарка", - говорится в сообщении. Отмечается, что делегация из 18 столичных предпринимателей привезет авторские ювелирные украшения и бижутерию, уходовую и декоративную косметику, обувь и аксессуары из кожи, а также молодежную одежду и сувениры. Кроме того, с продукцией могут познакомиться не только россияне, но и множество иностранцев.
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владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, москва, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Москва, Твой бизнес – новости

Товары московского производства представят на фестивале молодежи в Сириусе

© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramСтенд проекта "Сделано в Москве"
Стенд проекта Сделано в Москве
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Участники проекта "Сделано в Москве" представят товары столичного производства на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, сообщается на сайте мэра правительства Москвы.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
"Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои товары на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. На территории Дворца спорта "Большой", с 3 по 5 марта с 11.00 до 20.00 пройдет международная ярмарка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация из 18 столичных предпринимателей привезет авторские ювелирные украшения и бижутерию, уходовую и декоративную косметику, обувь и аксессуары из кожи, а также молодежную одежду и сувениры. Кроме того, с продукцией могут познакомиться не только россияне, но и множество иностранцев.
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