https://ria.ru/20240229/torgovlya-1930162056.html

РЭЦ поддержал торговлю с Азербайджаном на миллиард долларов в 2023 году

РЭЦ поддержал торговлю с Азербайджаном на миллиард долларов в 2023 году - РИА Новости, 29.02.2024

РЭЦ поддержал торговлю с Азербайджаном на миллиард долларов в 2023 году

Объем поддержанного Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на азербайджанском направлении несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и импорта... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:42

2024-02-29T11:42

2024-02-29T11:42

экономика

россия

азербайджан

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Объем поддержанного Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на азербайджанском направлении несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и импорта составил 931,3 миллиона долларов в 2023 году, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко в ходе XII российско-азербайджанского межрегионального форума."Российский экспортный центр продолжает вести активную деятельность по развитию и установлению партнерских отношений между российскими и азербайджанскими компаниями, в том числе в сегменте МСП. По итогам 2023 года объем поддержанного Группой РЭЦ несырьевого неэнергетического экспорта в Азербайджанскую Республику, а также импорта составил 931,3 миллиона долларов", – сообщил Прохоренко.Он уточнил, что прямая нефинансовая поддержка составила 779,2 миллиона долларов, а финансовая – 124,5 миллиона долларов. Кроме того, прямая поддержка импорта со стороны РЭЦ составила 27,6 миллиона долларов. Услугами РЭЦ воспользовались 513 российских экспортеров, более 80% из которых – предприятия малого и среднего бизнеса.Таким образом, рост поддержки составил почти 50% по сравнению с 2022 годом, когда она составила 621,4 миллиона долларов.Расширением присутствия российского бизнеса на азербайджанском рынке и стимулированием промышленной кооперации между российскими и азербайджанскими промышленными предприятиями с 2018 года занимается представительство РЭЦ в республике. За это время с его помощью оказана поддержка российскому экспорту объемом 3,1 миллиарда долларов.В 2024 году на 3–4 октября запланирована деловая миссия в Азербайджан для российских строительных компаний, которые активно развивают экспортные каналы сбыта или планируют начать экспорт туда. Регистрация для участия в мероприятии доступна до 4 августа 2024 года.

https://ria.ru/20240227/prodazhi-1929708448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, азербайджан, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), торговля, экспорт, импорт