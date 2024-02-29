Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым
Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина об Ил-2, зачитанную Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
САМАРА, 29 фев - РИА Новости. В самарском музее "Бункер Сталина" рассказали РИА Новости, что не отправляли в Москву из своей экспозиции фотокопию телеграммы Иосифа Сталина о производстве самолетов Ил-2, которую зачитал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии.
"Мы свои документы не отправляем, это общеизвестная копия, она везде публикуется", - сказал агентству представитель музея.
На заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Медведев, комментируя достижение победы в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина к директорам двух заводов, где тот в жесткой форме требует от них производства самолетов Ил-2, так необходимых Красной армии. Телеграмма была адресована руководителю авиазавода №18 Матвею Шенкману в Куйбышеве (сейчас - Самара). Предприятие было эвакуировано в Куйбышев и стало выпускать штурмовики Ил-2 с осени 1941 года. В короткие сроки ситуацию с производством удалось исправить к лучшему. Только в 1942 году завод № 18 выпустил почти четыре тысячи Ил-2.
Фотокопия этой телеграммы размещена в рамках экспозиции в музее "Бункер Сталина" в Самаре. Музей создан на базе бывшего бомбоубежища, построенного в 1941-м на случай возможной эвакуации Ставки Верховного Главнокомандования из Москвы.