https://ria.ru/20240229/telegramma-1930142839.html

Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым

Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым - РИА Новости, 29.02.2024

Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым

В самарском музее "Бункер Сталина" рассказали РИА Новости, что не отправляли в Москву из своей экспозиции фотокопию телеграммы Иосифа Сталина о производстве... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:46

2024-02-29T10:46

2024-02-29T10:57

общество

самара

москва

дмитрий медведев

куйбышев

иосиф сталин (джугашвили)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

САМАРА, 29 фев - РИА Новости. В самарском музее "Бункер Сталина" рассказали РИА Новости, что не отправляли в Москву из своей экспозиции фотокопию телеграммы Иосифа Сталина о производстве самолетов Ил-2, которую зачитал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии. "Мы свои документы не отправляем, это общеизвестная копия, она везде публикуется", - сказал агентству представитель музея. На заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Медведев, комментируя достижение победы в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина к директорам двух заводов, где тот в жесткой форме требует от них производства самолетов Ил-2, так необходимых Красной армии. Телеграмма была адресована руководителю авиазавода №18 Матвею Шенкману в Куйбышеве (сейчас - Самара). Предприятие было эвакуировано в Куйбышев и стало выпускать штурмовики Ил-2 с осени 1941 года. В короткие сроки ситуацию с производством удалось исправить к лучшему. Только в 1942 году завод № 18 выпустил почти четыре тысячи Ил-2. Фотокопия этой телеграммы размещена в рамках экспозиции в музее "Бункер Сталина" в Самаре. Музей создан на базе бывшего бомбоубежища, построенного в 1941-м на случай возможной эвакуации Ставки Верховного Главнокомандования из Москвы.

https://ria.ru/20230905/stalin-1894294087.html

https://ria.ru/20230918/stalin-1896807179.html

самара

москва

куйбышев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, самара, москва, дмитрий медведев, куйбышев, иосиф сталин (джугашвили)