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Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым - РИА Новости, 29.02.2024
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10:46 29.02.2024 (обновлено: 10:57 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/telegramma-1930142839.html
Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым
Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым - РИА Новости, 29.02.2024
Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым
В самарском музее "Бункер Сталина" рассказали РИА Новости, что не отправляли в Москву из своей экспозиции фотокопию телеграммы Иосифа Сталина о производстве... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:46
2024-02-29T10:57
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САМАРА, 29 фев - РИА Новости. В самарском музее "Бункер Сталина" рассказали РИА Новости, что не отправляли в Москву из своей экспозиции фотокопию телеграммы Иосифа Сталина о производстве самолетов Ил-2, которую зачитал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии. "Мы свои документы не отправляем, это общеизвестная копия, она везде публикуется", - сказал агентству представитель музея. На заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Медведев, комментируя достижение победы в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина к директорам двух заводов, где тот в жесткой форме требует от них производства самолетов Ил-2, так необходимых Красной армии. Телеграмма была адресована руководителю авиазавода №18 Матвею Шенкману в Куйбышеве (сейчас - Самара). Предприятие было эвакуировано в Куйбышев и стало выпускать штурмовики Ил-2 с осени 1941 года. В короткие сроки ситуацию с производством удалось исправить к лучшему. Только в 1942 году завод № 18 выпустил почти четыре тысячи Ил-2. Фотокопия этой телеграммы размещена в рамках экспозиции в музее "Бункер Сталина" в Самаре. Музей создан на базе бывшего бомбоубежища, построенного в 1941-м на случай возможной эвакуации Ставки Верховного Главнокомандования из Москвы.
https://ria.ru/20230905/stalin-1894294087.html
https://ria.ru/20230918/stalin-1896807179.html
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общество, самара, москва, дмитрий медведев, куйбышев, иосиф сталин (джугашвили)
Общество, Самара, Москва, Дмитрий Медведев, Куйбышев, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина, зачитанную Медведевым

Музей не передавал в Москву телеграмму Сталина об Ил-2, зачитанную Медведевым

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 фев - РИА Новости. В самарском музее "Бункер Сталина" рассказали РИА Новости, что не отправляли в Москву из своей экспозиции фотокопию телеграммы Иосифа Сталина о производстве самолетов Ил-2, которую зачитал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии.
"Мы свои документы не отправляем, это общеизвестная копия, она везде публикуется", - сказал агентству представитель музея.
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На заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Медведев, комментируя достижение победы в Великой Отечественной войне, процитировал знаменитую телеграмму Иосифа Сталина к директорам двух заводов, где тот в жесткой форме требует от них производства самолетов Ил-2, так необходимых Красной армии. Телеграмма была адресована руководителю авиазавода №18 Матвею Шенкману в Куйбышеве (сейчас - Самара). Предприятие было эвакуировано в Куйбышев и стало выпускать штурмовики Ил-2 с осени 1941 года. В короткие сроки ситуацию с производством удалось исправить к лучшему. Только в 1942 году завод № 18 выпустил почти четыре тысячи Ил-2.
Фотокопия этой телеграммы размещена в рамках экспозиции в музее "Бункер Сталина" в Самаре. Музей создан на базе бывшего бомбоубежища, построенного в 1941-м на случай возможной эвакуации Ставки Верховного Главнокомандования из Москвы.
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