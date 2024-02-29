https://ria.ru/20240229/tank-1930314963.html

"Горит хорошо": во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО

"Горит хорошо": во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО - РИА Новости, 29.02.2024

"Горит хорошо": во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО

Читатели французского издания Le Figaro выразили уверенность в том, что Россия и дальше будет ликвидировать западную технику после уничтожения американского... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:30

2024-02-29T17:30

2024-02-29T17:30

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франция

россия

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro выразили уверенность в том, что Россия и дальше будет ликвидировать западную технику после уничтожения американского танка Abrams.Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили первый танк американского производства Abrams на Авдеевском направлении."Видимо, эти машины горят так же хорошо, как и танки Leopard", — предположил один из комментаторов."Возможно, это и первый Abrams, но, без сомнений, не последний — так же, как и "Leopard 2", тому устроили настоящую бойню. Это плохо сказывается на имидже производителей", — отметил другой."Это символичный успех для русских. Вероятно, из-за этого энтузиазм американцев по поводу поддержания боевых действий еще больше ослабнет. Это также возымеет стратегический эффект. И Киев это понимает, ведь он месяцами ждал, когда сможет пустить в ход несколько танков Abrams", — подчеркнул третий."Каждая победа (российской армии. — Прим. ред.) все дальше оттесняет украинские войска, и мы с тревогой отмечаем, что театром боевых действий, вполне вероятно, может стать сам Киев", — заключили читатели.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html

https://ria.ru/20240229/boepripasy-1930285227.html

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в мире, франция, россия, киев, вооруженные силы украины