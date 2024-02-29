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"Горит хорошо": во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО - РИА Новости, 29.02.2024
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17:30 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/tank-1930314963.html
"Горит хорошо": во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО
"Горит хорошо": во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО - РИА Новости, 29.02.2024
"Горит хорошо": во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО
Читатели французского издания Le Figaro выразили уверенность в том, что Россия и дальше будет ликвидировать западную технику после уничтожения американского... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:30
2024-02-29T17:30
в мире
франция
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro выразили уверенность в том, что Россия и дальше будет ликвидировать западную технику после уничтожения американского танка Abrams.Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили первый танк американского производства Abrams на Авдеевском направлении."Видимо, эти машины горят так же хорошо, как и танки Leopard", — предположил один из комментаторов."Возможно, это и первый Abrams, но, без сомнений, не последний — так же, как и "Leopard 2", тому устроили настоящую бойню. Это плохо сказывается на имидже производителей", — отметил другой."Это символичный успех для русских. Вероятно, из-за этого энтузиазм американцев по поводу поддержания боевых действий еще больше ослабнет. Это также возымеет стратегический эффект. И Киев это понимает, ведь он месяцами ждал, когда сможет пустить в ход несколько танков Abrams", — подчеркнул третий."Каждая победа (российской армии. — Прим. ред.) все дальше оттесняет украинские войска, и мы с тревогой отмечаем, что театром боевых действий, вполне вероятно, может стать сам Киев", — заключили читатели.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html
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в мире, франция, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины

"Горит хорошо": во Франции отреагировали на уничтожение Abrams в зоне СВО

© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramТанк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro выразили уверенность в том, что Россия и дальше будет ликвидировать западную технику после уничтожения американского танка Abrams.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили первый танк американского производства Abrams на Авдеевском направлении.
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"Видимо, эти машины горят так же хорошо, как и танки Leopard", — предположил один из комментаторов.
"Возможно, это и первый Abrams, но, без сомнений, не последний — так же, как и "Leopard 2", тому устроили настоящую бойню. Это плохо сказывается на имидже производителей", — отметил другой.
"Это символичный успех для русских. Вероятно, из-за этого энтузиазм американцев по поводу поддержания боевых действий еще больше ослабнет. Это также возымеет стратегический эффект. И Киев это понимает, ведь он месяцами ждал, когда сможет пустить в ход несколько танков Abrams", — подчеркнул третий.
"Каждая победа (российской армии. — Прим. ред.) все дальше оттесняет украинские войска, и мы с тревогой отмечаем, что театром боевых действий, вполне вероятно, может стать сам Киев", — заключили читатели.
Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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