Рейтинг@Mail.ru
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930362581.html
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России - РИА Новости, 29.02.2024
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России
Главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных военнослужащих за ухудшающуюся для украинской армии ситуацию на Запорожье и в Донбассе, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:15
2024-02-29T22:15
политика
россия
запорожье
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_784d509f01aa5ad1a0feb63ac541d4da.jpg
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных военнослужащих за ухудшающуюся для украинской армии ситуацию на Запорожье и в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается", — рассказал эксперт.По его словам, главком ВСУ пытается стабилизировать фронт, бросая в бой все больше и больше людей. Он тратит человеческий ресурс, но российскую армию не удается сдержать, отметил Меркурис.ВС России за минувшую неделю освободили несколько населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
https://ria.ru/20240229/plan-1930352777.html
россия
запорожье
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, запорожье, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Запорожье, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России

Меркурис: Сырский обрушился на офицеров за разгром ВСУ на Запорожье и в Донбассе

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных военнослужащих за ухудшающуюся для украинской армии ситуацию на Запорожье и в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается", — рассказал эксперт.
По его словам, главком ВСУ пытается стабилизировать фронт, бросая в бой все больше и больше людей. Он тратит человеческий ресурс, но российскую армию не удается сдержать, отметил Меркурис.
ВС России за минувшую неделю освободили несколько населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России
Вчера, 20:53
 
ПолитикаРоссияЗапорожьеАвдеевкаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала