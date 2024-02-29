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Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России - РИА Новости, 29.02.2024
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России
Главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных военнослужащих за ухудшающуюся для украинской армии ситуацию на Запорожье и в Донбассе, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:15
2024-02-29T22:15
2024-02-29T22:15
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александр сырский
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский раскритиковал высокопоставленных военнослужащих за ухудшающуюся для украинской армии ситуацию на Запорожье и в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается", — рассказал эксперт.По его словам, главком ВСУ пытается стабилизировать фронт, бросая в бой все больше и больше людей. Он тратит человеческий ресурс, но российскую армию не удается сдержать, отметил Меркурис.ВС России за минувшую неделю освободили несколько населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
https://ria.ru/20240229/plan-1930352777.html
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политика, россия, запорожье, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Запорожье, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Все плохо. На Западе раскрыли, как Сырский отреагировал на маневр России
Меркурис: Сырский обрушился на офицеров за разгром ВСУ на Запорожье и в Донбассе