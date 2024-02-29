https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930136287.html

Сырский пожаловался на просчеты командиров ВСУ

Сырский пожаловался на просчеты командиров ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024

Сырский пожаловался на просчеты командиров ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил отдельных командиров на фронте в совершении просчетов, что не могло не повлиять на "устойчивость обороны". РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:20

2024-02-29T10:20

2024-02-29T10:20

специальная военная операция на украине

украина

александр сырский

сергей лавров

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил отдельных командиров на фронте в совершении просчетов, что не могло не повлиять на "устойчивость обороны". "Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной... Особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях... Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой на фронте, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях", - приводятся слова Сырского в Telegram-канале генштаба ВСУ.В ночь на субботу 17 февраля Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом, но забуксовал в нижней палате конгресса. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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украина, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский, сша, россия