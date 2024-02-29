https://ria.ru/20240229/svo-1930176236.html
Путин поблагодарил инженеров, жителей села за помощь в СВО
Путин поблагодарил инженеров, жителей села за помощь в СВО - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поблагодарил инженеров, жителей села за помощь в СВО
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поблагодарил инженеров, предпринимателей, рабочих, жителей села за помощь в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:19
2024-02-29T12:19
2024-02-29T12:44
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
надежные люди
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_1677e4152c70628a62ab796161e5de46.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поблагодарил инженеров, предпринимателей, рабочих, жителей села за помощь в проведении специальной военной операции."На производствах трудятся в три смены, столько, сколько нужно фронту. Вся экономика, а это индустриальная и технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость. Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России", - сказал президент.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240221/svo-1928792788.html
https://ria.ru/20240211/noski-1926703249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_671:800:2335:2048_1920x0_80_0_0_df61ec12d8e1f0424593f377ca382915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Надежные люди, Политика, Россия
Путин поблагодарил инженеров, жителей села за помощь в СВО
Путин поблагодарил инженеров, жителей села за помощь в СВО
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поблагодарил инженеров, предпринимателей, рабочих, жителей села за помощь в проведении специальной военной операции.
«
"На производствах трудятся в три смены, столько, сколько нужно фронту. Вся экономика, а это индустриальная и технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость. Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России", - сказал президент.
Жители башкирского села отправили в зону СВО чаи из полезных трав
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО