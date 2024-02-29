Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 29.02.2024 (обновлено: 12:10 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/svo-1930170500.html
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 29.02.2024
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 93 украинских беспилотника, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 2 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:03
2024-02-29T12:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 93 украинских беспилотника, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 2 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Голиково Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Первомайское, Криничная Донецкой Народной Республики и Михайловка Запорожской области", - сообщили в оборонном ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13 715 беспилотных летательных аппаратов, 475 зенитных ракетных комплексов, 15 286 танков и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8223 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 211 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки

Минобороны: российский системы ПВО сбили за сутки девять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 93 украинских беспилотника, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 2 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Голиково Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Первомайское, Криничная Донецкой Народной Республики и Михайловка Запорожской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13 715 беспилотных летательных аппаратов, 475 зенитных ракетных комплексов, 15 286 танков и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8223 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 211 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 февраля, 14:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала