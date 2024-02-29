https://ria.ru/20240229/svo-1930170500.html

Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки

Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 29.02.2024

Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 93 украинских беспилотника, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 2 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:03

2024-02-29T12:03

2024-02-29T12:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 93 украинских беспилотника, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 2 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Голиково Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Первомайское, Криничная Донецкой Народной Республики и Михайловка Запорожской области", - сообщили в оборонном ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13 715 беспилотных летательных аппаратов, 475 зенитных ракетных комплексов, 15 286 танков и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8223 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 211 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, технологии