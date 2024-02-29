https://ria.ru/20240229/svo-1930170500.html
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 29.02.2024
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 93 украинских беспилотника, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 2 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:03
2024-02-29T12:03
2024-02-29T12:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 93 украинских беспилотника, 9 снарядов РСЗО HIMARS и 2 управляемые авиабомбы JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Голиково Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Первомайское, Криничная Донецкой Народной Республики и Михайловка Запорожской области", - сообщили в оборонном ведомстве.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13 715 беспилотных летательных аппаратов, 475 зенитных ракетных комплексов, 15 286 танков и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8223 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 211 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки
Минобороны: российский системы ПВО сбили за сутки девять снарядов HIMARS