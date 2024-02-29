https://ria.ru/20240229/svo-1930168835.html

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 29.02.2024

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 600... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:59

2024-02-29T11:59

2024-02-29T12:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Берестовое ДНР отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930136287.html

киев

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вооруженные силы украины, киев