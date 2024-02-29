https://ria.ru/20240229/svo-1930168835.html
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 600... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:59
2024-02-29T11:59
2024-02-29T12:11
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Берестовое ДНР отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости.
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, сообщили в Минобороны
РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Берестовое ДНР отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
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