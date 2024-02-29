Рейтинг@Mail.ru
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 29.02.2024 (обновлено: 12:11 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/svo-1930168835.html
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 600... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:59
2024-02-29T12:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Берестовое ДНР отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930136287.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Берестовое ДНР отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Сырский пожаловался на просчеты командиров ВСУ
Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала