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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:58
2024-02-29T11:58
2024-02-29T12:10
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Противник потерял до 495 военнослужащих, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на авдеевском направлении около 500 человек