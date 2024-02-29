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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 29.02.2024 (обновлено: 12:10 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/svo-1930168074.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:58
2024-02-29T12:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Противник потерял до 495 военнослужащих, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на авдеевском направлении около 500 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«
"Противник потерял до 495 военнослужащих, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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