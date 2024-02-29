https://ria.ru/20240229/svo-1930168074.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:58

2024-02-29T11:58

2024-02-29T12:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 500 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Противник потерял до 495 военнослужащих, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

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россия, вооруженные силы украины, украина