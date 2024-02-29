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Над Донецком и Ясиноватой обезвредили десять беспилотников
Над Донецком и Ясиноватой обезвредили десять беспилотников - РИА Новости, 29.02.2024
Над Донецком и Ясиноватой обезвредили десять беспилотников
Девять украинских беспилотников обезвредили спецслужбы за сутки над Донецком и Ясиноватой, сообщает в четверг штаб обороны ДНР. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:15
2024-02-29T11:15
2024-02-29T11:15
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 фев – РИА Новости. Девять украинских беспилотников обезвредили спецслужбы за сутки над Донецком и Ясиноватой, сообщает в четверг штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Ясиноватой обнаружены и подавлены 9 украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В среду штаб сообщал, что за минувшие сутки было подавлено пять беспилотников над Донецком и Макеевкой.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929912472.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Россия
Над Донецком и Ясиноватой обезвредили десять беспилотников
Над городами ДНР за сутки нейтрализовали десять украинских беспилотников