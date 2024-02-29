https://ria.ru/20240229/suverenitet-1930249010.html
Суверенитет России нужно подтверждать ежедневно, заявил Путин
Суверенитет России нужно подтверждать ежедневно, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Суверенитет России нужно подтверждать ежедневно, заявил Путин
Самостоятельность, самодостаточность и суверенитет РФ нужно подтверждать каждый день, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:17
2024-02-29T14:17
2024-02-29T14:33
россия
владимир путин
экономика
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Самостоятельность, самодостаточность и суверенитет РФ нужно подтверждать каждый день, заявил президент России Владимир Путин."Дорогие друзья, самостоятельность, самодостаточность, суверенитет - это надо доказывать, подтверждать каждый день", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Владимир Путин, Экономика, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Суверенитет России нужно подтверждать ежедневно, заявил Путин
Путин: самостоятельность и суверенитет России нужно подтверждать каждый день
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Самостоятельность, самодостаточность и суверенитет РФ нужно подтверждать каждый день, заявил президент России Владимир Путин.
"Дорогие друзья, самостоятельность, самодостаточность, суверенитет - это надо доказывать, подтверждать каждый день", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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