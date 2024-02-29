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Путин высказался о решении проблем стратегической стабильности - РИА Новости, 29.02.2024
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16:18 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/stabilnost-1930295493.html
Путин высказался о решении проблем стратегической стабильности
Путин высказался о решении проблем стратегической стабильности - РИА Новости, 29.02.2024
Путин высказался о решении проблем стратегической стабильности
Решать вопросы стратегической стабильности можно в едином комплексе, включая все аспекты российских национальных интересов и безопасности, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:18
2024-02-29T16:18
владимир путин
россия
политика
послание президента федеральному собранию —  2024 
безопасность
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Решать вопросы стратегической стабильности можно в едином комплексе, включая все аспекты российских национальных интересов и безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, россия, политика, послание президента федеральному собранию —  2024 , безопасность
Владимир Путин, Россия, Политика, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Безопасность
Путин высказался о решении проблем стратегической стабильности

Путин: решать вопросы стратегической стабильности можно с учетом интересов РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Решать вопросы стратегической стабильности можно в едином комплексе, включая все аспекты российских национальных интересов и безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Вчера, 15:33
 
Владимир ПутинРоссияПолитикаПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Безопасность
 
 
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