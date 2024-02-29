https://ria.ru/20240229/stabilnost-1930295493.html

Путин высказался о решении проблем стратегической стабильности

Путин высказался о решении проблем стратегической стабильности - РИА Новости, 29.02.2024

Путин высказался о решении проблем стратегической стабильности

Решать вопросы стратегической стабильности можно в едином комплексе, включая все аспекты российских национальных интересов и безопасности, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:18

2024-02-29T16:18

2024-02-29T16:18

владимир путин

россия

политика

послание президента федеральному собранию — 2024

безопасность

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Решать вопросы стратегической стабильности можно в едином комплексе, включая все аспекты российских национальных интересов и безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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Влада Копылова

владимир путин, россия, политика, послание президента федеральному собранию — 2024 , безопасность