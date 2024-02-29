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Уход Макконнела может снизить шансы Киева получить помощь, пишут СМИ

Уход Макконнела может снизить шансы Киева получить помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 29.02.2024

Уход Макконнела может снизить шансы Киева получить помощь, пишут СМИ

Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре может уменьшить шансы Киева получить военную помощь США, утверждает... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T02:11

2024-02-29T02:11

2024-02-29T09:54

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Решение лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла покинуть свой пост в ноябре может уменьшить шансы Киева получить военную помощь США, утверждает издание Politico. В среду Макконнелл объявил, что в ноябре оставит пост лидера республиканцев в сенате. Политику исполнилось 82 года. Он заявил, что дольше всех в американской истории занимал пост фракционного лидера в сенате. Разговоры о его отставке начались после того, как он по меньшей мере дважды впал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике. "Внезапное заявление лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о том, что он уйдет со своего поста в ноябре, означает, что руководство республиканцев рискует потерять своего самого известного сторонника Украины", - отмечает издание. По словам Politico, Макконнелл последние года выступал за выделение финансирования и поставки вооружения Киеву. Отмечается, что он тесно сотрудничал с лидерами партии демократов, чтобы сенат США мог принять новый пакет помощи Украины. Издание отмечает со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Огайо Джей Ди Вэнса, что поддержка финансирования Украины республиканцами сената "несколько изменится" с уходом Макконнелла. "По крайней мере, произойдет небольшой сдвиг, потому что, независимо от того, кто будет лидером, они не будут так сильно заботиться об Украине, как Митч Макконнелл", - цитирует издание сенатора. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о новых средствах для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html

https://ria.ru/20240228/mask-1929894214.html

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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в мире, украина, киев, сша, митч макконнелл, нато