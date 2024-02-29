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Путин прокомментировал развитие Восточного полигона - РИА Новости, 29.02.2024
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14:40 29.02.2024 (обновлено: 14:56 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/sposobnost-1930260819.html
Путин прокомментировал развитие Восточного полигона
Путин прокомментировал развитие Восточного полигона - РИА Новости, 29.02.2024
Путин прокомментировал развитие Восточного полигона
С развитием Восточного полигона в свое время немного "зевнули" и вовремя кое-что не сделали, но теперь наверстаем, а его провозная способность вырастет до 2030... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:40
2024-02-29T14:56
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
экономика
ванино
амур (река)
валентин иванов
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. С развитием Восточного полигона в свое время немного "зевнули" и вовремя кое-что не сделали, но теперь наверстаем, а его провозная способность вырастет до 2030 года до 210 миллионов тонн в год, сказал президент России Владимир Путин."Запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог - БАМа и Транссиба. В свое время, мы, извините за моветон, "зевнули" немножко, вовремя кое-что не сделали, ну, ладно, теперь должны наверстать и наверстаем. До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 миллионов тонн в год. Одновременно должны получить развитие и порты Ванино и Советская Гавань", - сообщил Путин в ходе послания Федеральному собранию.РЖД реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан на период до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу, в рамках которого планируется увеличить провозную способность до 255 миллионов тонн.Стоимость реализации третьего этапа развития Восточного полигона с увеличением провозной способности к 2032 году до 255 миллионов тонн оценивается в 2,7 триллиона рублей, сообщал журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.РЖД ранее сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо также строительство новых инженерных сооружений: второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур. Компания осенью 2023 года заключила договор о совместной реализации этих проектов с Газпромбанком и "Бамтоннельстрой-Мостом" ("БТС-Мост"). Их стоимость оценивается в 600 миллиардов рублей.Первый вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Андрей Белоусов сообщал в феврале 2024 года, что не позднее 2035 года планируется увеличение провозной способности Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до 270 миллионов тонн.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/vybory-1929996667.html
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политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , экономика, ванино, амур (река), валентин иванов, газпромбанк, ржд, андрей белоусов
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Экономика, Ванино, Амур (река), Валентин Иванов, Газпромбанк, РЖД, Андрей Белоусов
Путин прокомментировал развитие Восточного полигона

Путин: развитие Восточного полигона будет наверстываться

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. С развитием Восточного полигона в свое время немного "зевнули" и вовремя кое-что не сделали, но теперь наверстаем, а его провозная способность вырастет до 2030 года до 210 миллионов тонн в год, сказал президент России Владимир Путин.
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"Запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог - БАМа и Транссиба. В свое время, мы, извините за моветон, "зевнули" немножко, вовремя кое-что не сделали, ну, ладно, теперь должны наверстать и наверстаем. До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 миллионов тонн в год. Одновременно должны получить развитие и порты Ванино и Советская Гавань", - сообщил Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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РЖД откроют участки для голосования на выборах президента на ж/д вокзалах
28 февраля, 14:43
РЖД реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан на период до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу, в рамках которого планируется увеличить провозную способность до 255 миллионов тонн.
Стоимость реализации третьего этапа развития Восточного полигона с увеличением провозной способности к 2032 году до 255 миллионов тонн оценивается в 2,7 триллиона рублей, сообщал журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
РЖД ранее сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо также строительство новых инженерных сооружений: второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур. Компания осенью 2023 года заключила договор о совместной реализации этих проектов с Газпромбанком и "Бамтоннельстрой-Мостом" ("БТС-Мост"). Их стоимость оценивается в 600 миллиардов рублей.
Первый вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Андрей Белоусов сообщал в феврале 2024 года, что не позднее 2035 года планируется увеличение провозной способности Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до 270 миллионов тонн.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 14:13
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ЭкономикаВаниноАмур (река)Валентин ИвановГазпромбанкРЖДАндрей Белоусов
 
 
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