https://ria.ru/20240229/sposobnost-1930245932.html
Путин рассказал о росте пропускной способности Восточного ж/д полигона
Путин рассказал о росте пропускной способности Восточного ж/д полигона - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал о росте пропускной способности Восточного ж/д полигона
Пропускная способность Восточного полигона железных дорог возрастет с 173 до 210 миллионов тонн в год к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:13
2024-02-29T14:13
2024-02-29T14:50
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930235117_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_889c9aacfc8881f6aeed2af8a5afbc2f.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пропускная способность Восточного полигона железных дорог возрастет с 173 до 210 миллионов тонн в год к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин."Запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог: БАМа и Транссиба... До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 миллионов год", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930257138.html
https://ria.ru/20240229/plany-1930251166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930235117_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_2700c39d34a177cc7c2c885327a14e64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия
Путин рассказал о росте пропускной способности Восточного ж/д полигона
Путин: пропускная способность Восточного ж/д полигона вырастет до 2030 года
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пропускная способность Восточного полигона железных дорог возрастет с 173 до 210 миллионов тонн в год к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог: БАМа и Транссиба... До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 миллионов год", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ.
Путин поблагодарил россиян, которые высаживают деревья
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
У России есть ресурсы для достижения обозначенных планов, заявил Путин