https://ria.ru/20240229/spetssluzhby-1930153726.html

В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*

В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ* - РИА Новости, 29.02.2024

В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о задержании россиянина по подозрению в участии в международных террористических организациях,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:21

2024-02-29T11:21

2024-02-29T11:21

в мире

польша

россия

аль-каида

исламское государство*

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ВАРШАВА, 29 фев – РИА Новости. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о задержании россиянина по подозрению в участии в международных террористических организациях, передает радиостанция RMF24. Как сообщила польская прокуратура, которую цитирует радио, задержанный – выходец с Кавказа. Ему предъявлены обвинения в действиях в пользу международных террористических организаций. Отмечается, что принято решение о временном аресте, ему грозит до 8 лет лишения свободы. По данным следствия, на которые ссылается RMF24, до приезда в Польшу подозреваемый участвовал в боестолкновениях в Сирии. Предполагается, что он принадлежал к террористическим группировкам. "Сначала он действовал в группировке "Джебхат Ан-Нусра"*, потом в "Аль-Каиде"*, а затем присоединился к ИГ*", - сообщила прокуратура, которую цитирует RMF24.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20240228/belorussiya-1930065141.html

https://ria.ru/20240209/polsha-1926296411.html

польша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, россия, аль-каида, исламское государство*