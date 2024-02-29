Рейтинг@Mail.ru
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ* - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/spetssluzhby-1930153726.html
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ* - РИА Новости, 29.02.2024
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о задержании россиянина по подозрению в участии в международных террористических организациях,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:21
2024-02-29T11:21
в мире
польша
россия
аль-каида
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856420818_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_4837010d6397199a8d3e0c3bdc0f2d68.jpg
ВАРШАВА, 29 фев – РИА Новости. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о задержании россиянина по подозрению в участии в международных террористических организациях, передает радиостанция RMF24. Как сообщила польская прокуратура, которую цитирует радио, задержанный – выходец с Кавказа. Ему предъявлены обвинения в действиях в пользу международных террористических организаций. Отмечается, что принято решение о временном аресте, ему грозит до 8 лет лишения свободы. По данным следствия, на которые ссылается RMF24, до приезда в Польшу подозреваемый участвовал в боестолкновениях в Сирии. Предполагается, что он принадлежал к террористическим группировкам. "Сначала он действовал в группировке "Джебхат Ан-Нусра"*, потом в "Аль-Каиде"*, а затем присоединился к ИГ*", - сообщила прокуратура, которую цитирует RMF24.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20240228/belorussiya-1930065141.html
https://ria.ru/20240209/polsha-1926296411.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856420818_399:0:3128:2047_1920x0_80_0_0_7c5db325d66c90520d33385aee59b20a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, аль-каида, исламское государство*
В мире, Польша, Россия, Аль-Каида, Исламское государство*
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*

Спецслужбы Польши заявили о задержании россиянина, подозреваемого в участии в ИГ

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 фев – РИА Новости. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о задержании россиянина по подозрению в участии в международных террористических организациях, передает радиостанция RMF24.
Как сообщила польская прокуратура, которую цитирует радио, задержанный – выходец с Кавказа. Ему предъявлены обвинения в действиях в пользу международных террористических организаций. Отмечается, что принято решение о временном аресте, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
СМИ: в Польше готовят боевиков для захвата власти в Белоруссии
28 февраля, 18:32
По данным следствия, на которые ссылается RMF24, до приезда в Польшу подозреваемый участвовал в боестолкновениях в Сирии. Предполагается, что он принадлежал к террористическим группировкам.
"Сначала он действовал в группировке "Джебхат Ан-Нусра"*, потом в "Аль-Каиде"*, а затем присоединился к ИГ*", - сообщила прокуратура, которую цитирует RMF24.
* Запрещенные в России террористические организации.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
9 февраля, 02:31
 
В миреПольшаРоссияАль-КаидаИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала