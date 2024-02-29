https://ria.ru/20240229/spetssluzhby-1930153726.html
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ* - РИА Новости, 29.02.2024
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о задержании россиянина по подозрению в участии в международных террористических организациях,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:21
2024-02-29T11:21
2024-02-29T11:21
в мире
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ВАРШАВА, 29 фев – РИА Новости. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о задержании россиянина по подозрению в участии в международных террористических организациях, передает радиостанция RMF24. Как сообщила польская прокуратура, которую цитирует радио, задержанный – выходец с Кавказа. Ему предъявлены обвинения в действиях в пользу международных террористических организаций. Отмечается, что принято решение о временном аресте, ему грозит до 8 лет лишения свободы. По данным следствия, на которые ссылается RMF24, до приезда в Польшу подозреваемый участвовал в боестолкновениях в Сирии. Предполагается, что он принадлежал к террористическим группировкам. "Сначала он действовал в группировке "Джебхат Ан-Нусра"*, потом в "Аль-Каиде"*, а затем присоединился к ИГ*", - сообщила прокуратура, которую цитирует RMF24.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20240228/belorussiya-1930065141.html
https://ria.ru/20240209/polsha-1926296411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, аль-каида, исламское государство*
В мире, Польша, Россия, Аль-Каида, Исламское государство*
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*
Спецслужбы Польши заявили о задержании россиянина, подозреваемого в участии в ИГ