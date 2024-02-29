https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930331360.html

Спецоперация, 29 февраля: Путин назвал участников СВО новой элитой

Спецоперация, 29 февраля: Путин назвал участников СВО новой элитой - РИА Новости, 29.02.2024

Спецоперация, 29 февраля: Путин назвал участников СВО новой элитой

Об итогах послания Владимира Путина, поимке украинских пособников и разногласиях на Западе в вопросе помощи Киеву — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:43

2024-02-29T18:43

2024-02-29T19:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Об итогах послания Владимира Путина, поимке украинских пособников и разногласиях на Западе в вопросе помощи Киеву — в материале РИА Новости.Время новой элитыВладимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что участники спецоперации должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и крупные отечественные проекты. Чтобы это осуществить, глава государства запустил кадровую программу "Время героев". Заявку на участие можно будет подать с 1 марта. Кроме того, ветераны смогут в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах России по гражданским специальностям.Во время послания Путин подчеркнул важность солидарности и взаимной поддержки в обществе на фоне СВО. По его словам, Россия сделает все, чтобы "закончить боевые действия, искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации". Президент отметил, что от мужества военных зависит выполнение обозначенных планов развития страны. Память погибших на фронте почтили минутой молчания. "Циркон" на СВОКроме того, в "военной" части послания Путин подтвердил применение в СВО гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон". Как заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков Виктор Мураховский, "Цирконы", вероятно, применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам Украины. По мнению эксперта, одной из целей была проверка способности этих ракет преодолевать эшелонированную систему ПВО, включающую западные зенитные ракетные комплексы. Он предположил, что в одном ударе использовалось не более двух-трех "Цирконов", потому что их пока только испытывают в реальных боевых условиях. Специалист добавил, что, судя по отсутствию "медиаактивности" на этот счет со стороны противника, сбить ракеты не удалось.Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Имеет дальность в тысячу километров и может развивать скорость в девять Махов.Ход спецоперацииВооруженные силы России за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении, а на Донецком — положение по переднему краю. На Авдеевском направлении армия заняла более выгодные рубежи. На Херсонском направлении ВС России уничтожили диверсионную группу 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины, которая пыталась высадиться в районе Тендровской косы. Двадцать пять диверсантов ликвидировали, одного взяли в плен. Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 1300 солдат, 20 танков и других бронемашин, одну РСЗО, 20 артиллерийских орудий, один комплекс ПВО, 32 военных автомобиля и 93 дрона. Объяснение успехам российской армии и неудачам Киева попытался найти главком украинских войск Александр Сырский. Он обвинил в сложившейся ситуации командиров на отдельных направлениях. По его словам, ситуация для ВСУ остается "особенно напряженной" в районе Авдеевки и в Запорожской области. Также он заявил, что у отдельных украинских командиров обнаружились "определенные просчеты во владении обстановкой на фронте", что повлияло на устойчивость обороны. Поимка пособников Киева Сотрудники ФСБ задержали двух жителей ЛНР за сбор данных о российских военных и местах их дислокации. Подозреваемых обвинили в передаче информации в СБУ и ВСУ. Против них возбудили уголовные дела по статье "Шпионаж". Ведется следствие. Кроме того, дело о госизмене возбудили против 19-летнего жителя Волгограда за перевод денег украинской армии. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, мужчина пытался улететь в Турцию, но его задержали в городском аэропорту.Во время проверки выяснилось, что подозреваемый посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ. Кроме того, с июля по декабрь прошлого года он переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии. Поддержка Украины ЗападомПо данным газеты Financial Times, президент Аргентины Хавьер Милей планирует в 2024 году организовать саммит "латиноамериканской поддержки" Украины. Издание, которому Милей дал интервью, пишет, что его политика в отношении Киева отличается от более нейтральной позиции лидеров других стран региона, таких как Бразилия и Мексика. В газете отметили, что президент Аргентины отдает приоритет альянсам со странами, которые якобы "защищают свободу", включая США, Израиль и Украину. Последней он подарил два военных вертолета российского производства. В то же время "украинский вопрос" становится причиной для ссоры тех, кто поддерживает Киев. Как пишет Politico, разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений последнего об отправке войск.Издание заявило со ссылкой на немецких чиновников, что Макрон готов "жестко говорить" об Украине, но сделал недостаточно по сравнению с Берлином. По данным Кильского института мировой экономики, Германия предоставила или пообещала Украине более 17 миллиардов евро, в то время как Франция — только 640 миллионов. Французские чиновники возразили, что они предоставляют оружие, которое "действительно имеет значение", и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы. Издание также сопоставляет подходы двух стран к помощи Украине и отмечает, что ФРГ не решается отправлять некоторые типы оружия, например ракеты Taurus. Politico также предположило, что после саммита в Париже в понедельник президент Франции начал преследовать Шольца за "историческую нерешительность" Германии.О разладе двух лидеров из-за помощи Киеву пишут и в Financial Times. По данным газеты, публичное противостояние Франции и Германии по этому вопросу откладывает соглашение о выделении пяти миллиардов евро в фонд ЕС для поставок оружия ВСУ.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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Кирилл Волков

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