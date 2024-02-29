https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930252144.html
Воины на спецоперации создают будущее России, заявил Путин
Воины на спецоперации создают будущее России, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Воины на спецоперации создают будущее России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что от мужества российских бойцов на спецоперации зависит выполнение... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:22
2024-02-29T14:22
2024-02-29T15:03
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию — 2024
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владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что от мужества российских бойцов на спецоперации зависит выполнение обозначенных планов развития России."Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности. Но я сейчас подчеркну главное. Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают абсолютно необходимые условия будущего страны и ее развития. Низкий вам поклон, ребята", - сказал Путин.Также Путин поблагодарил всех россиян за солидарность и надежность. "Мы - одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю в наши победы, успехи, в будущее России", - заключил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930268890_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b3180155de32e2932537c125ccdb0ace.jpg
"Низкий вам поклон, ребята". Путин обратился к участникам СВО
"Низкий вам поклон, ребята". Путин обратился к участникам СВО
2024-02-29T14:22
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Воины на спецоперации создают будущее России, заявил Путин
Путин: от мужества участников СВО зависит выполнение планов развития России
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что от мужества российских бойцов на спецоперации зависит выполнение обозначенных планов развития России.
"Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности. Но я сейчас подчеркну главное. Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают абсолютно необходимые условия будущего страны и ее развития. Низкий вам поклон, ребята", - сказал Путин.
Также Путин поблагодарил всех россиян за солидарность и надежность. "Мы - одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю в наши победы, успехи, в будущее России", - заключил президент.
Новая элита. Путин определил будущее России