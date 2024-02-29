https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930178923.html
Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации
Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации - РИА Новости, 29.02.2024
Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:39
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию — 2024
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции."Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев", - сказал Путин и объявил минуту молчания.Оглашая послание в прошлом году, Путин также попросил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе бойцов и мирных жителей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минута молчания в ходе послания президента Федеральному собранию
Минута молчания в ходе послания президента Федеральному собранию
2024-02-29T12:23
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации
Путин во время послания объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации