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Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 29.02.2024 (обновлено: 12:39 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930178923.html
Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации
Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации - РИА Новости, 29.02.2024
Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:39
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию —  2024 
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции."Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев", - сказал Путин и объявил минуту молчания.Оглашая послание в прошлом году, Путин также попросил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе бойцов и мирных жителей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Минута молчания в ходе послания президента Федеральному собранию
Минута молчания в ходе послания президента Федеральному собранию
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послание президента федеральному собранию —  2024 , безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации

Путин во время послания объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции.
"Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев", - сказал Путин и объявил минуту молчания.
Оглашая послание в прошлом году, Путин также попросил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе бойцов и мирных жителей.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному Собранию —  2024 БезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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