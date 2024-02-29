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Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации

Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации - РИА Новости, 29.02.2024

Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:23

2024-02-29T12:23

2024-02-29T12:39

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию — 2024

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции."Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев", - сказал Путин и объявил минуту молчания.Оглашая послание в прошлом году, Путин также попросил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе бойцов и мирных жителей.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минута молчания в ходе послания президента Федеральному собранию Минута молчания в ходе послания президента Федеральному собранию 2024-02-29T12:23 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию — 2024 , безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф