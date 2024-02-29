https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930172052.html
ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.02.2024
ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, Киев потерял до 105 солдат, сообщили в четверг в РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:09
2024-02-29T12:09
2024-02-29T12:13
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, Киев потерял до 105 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное, Ровнополь и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что потери противника при этом составили до 105 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трёх автомобилей, гаубицы Д-20, а также самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, Киев потерял до 105 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное, Ровнополь и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери противника при этом составили до 105 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трёх автомобилей, гаубицы Д-20, а также самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".
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