https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930172052.html

ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.02.2024

ВСУ потеряли до 105 военных на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, Киев потерял до 105 солдат, сообщили в четверг в РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:09

2024-02-29T12:09

2024-02-29T12:13

специальная военная операция на украине

киев

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безопасность

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, Киев потерял до 105 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное, Ровнополь и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что потери противника при этом составили до 105 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трёх автомобилей, гаубицы Д-20, а также самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930112924.html

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Дарья Буймова

киев, россия, безопасность