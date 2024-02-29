https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930170196.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 50 человек, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:01
2024-02-29T12:01
2024-02-29T12:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 50 человек, сообщило Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР."Потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и орудие Д-30", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны потери ВСУ на Купянском направлении составили до 50 военных