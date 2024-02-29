https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930170196.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 29.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 50 человек, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:01

2024-02-29T12:01

2024-02-29T12:04

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

харьковская область

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 50 человек, сообщило Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР."Потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и орудие Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

украина

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, россия, харьковская область