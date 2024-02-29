https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930114937.html

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.02.2024

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили наблюдательный пункт... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T06:34

2024-02-29T06:34

2024-02-29T06:34

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

клещеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929123108_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_b80e4282485ec99924d43db4d044aa2f.jpg

СОЛЕДАР (ДНР), 29 фев - РИА Новости. Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с разведчиками под Соледаром в Донбассе, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Ураган". "Работа была по наблюдательному пункту противника, откуда он вел непосредственно разведку. В частности, в ночное время суток было замечено излучение тепловизора, и непосредственно пришла огневая задача, и мы уже начали поражать эту цель", - рассказал "Ураган". Он отметил, что работа велась с буксируемого орудия 2Б16 "Нона-К" калибра 120 миллиметров. "Этим самым отрезали "глаза" им на определенном участке, соответственно, уже какие-то либо передвижения наша пехота может совершать более менее безопаснее, соответственно, противник уже будет меньше знать какой-либо информации о нашем местоположении пехоты", - отметил военнослужащий. Раннее Минобороны РФ сообщало, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930113955.html

донбасс

россия

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность