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Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в ДНР
Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.02.2024
Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в ДНР
Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили наблюдательный пункт... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T06:34
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СОЛЕДАР (ДНР), 29 фев - РИА Новости. Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с разведчиками под Соледаром в Донбассе, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Ураган". "Работа была по наблюдательному пункту противника, откуда он вел непосредственно разведку. В частности, в ночное время суток было замечено излучение тепловизора, и непосредственно пришла огневая задача, и мы уже начали поражать эту цель", - рассказал "Ураган". Он отметил, что работа велась с буксируемого орудия 2Б16 "Нона-К" калибра 120 миллиметров. "Этим самым отрезали "глаза" им на определенном участке, соответственно, уже какие-то либо передвижения наша пехота может совершать более менее безопаснее, соответственно, противник уже будет меньше знать какой-либо информации о нашем местоположении пехоты", - отметил военнослужащий. Раннее Минобороны РФ сообщало, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в ДНР
Артиллеристы 200-й бригады группировки "Юг" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
СОЛЕДАР (ДНР), 29 фев - РИА Новости. Артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с разведчиками под Соледаром в Донбассе, рассказал РИА Новости артиллерист с позывным "Ураган".
«
"Работа была по наблюдательному пункту противника, откуда он вел непосредственно разведку. В частности, в ночное время суток было замечено излучение тепловизора, и непосредственно пришла огневая задача, и мы уже начали поражать эту цель", - рассказал "Ураган".
Он отметил, что работа велась с буксируемого орудия 2Б16 "Нона-К" калибра 120 миллиметров.
"Этим самым отрезали "глаза" им на определенном участке, соответственно, уже какие-то либо передвижения наша пехота может совершать более менее безопаснее, соответственно, противник уже будет меньше знать какой-либо информации о нашем местоположении пехоты", - отметил военнослужащий.
Раннее Минобороны РФ
сообщало, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка
, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
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