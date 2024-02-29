https://ria.ru/20240229/sotskontrakty-1930195524.html

Доступность соцконтрактов расширят, заявил Путин

Доступность соцконтрактов расширят, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Доступность соцконтрактов расширят, заявил Путин

Доступность соцконтрактов в России будет расширена, на это потребуется дополнительно около 100 миллиардов рублей, они предусмотрены, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:49

2024-02-29T12:49

2024-02-29T17:46

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930192978_482:636:2992:2048_1920x0_80_0_0_0ac34edfe5488c253f61c9d74dcf4b9b.jpg

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Доступность соцконтрактов в России будет расширена, на это потребуется дополнительно около 100 миллиардов рублей, они предусмотрены, заявил президент России Владимир Путин."Мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта. Приоритет здесь так же имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал "Госуслуги" с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры. Это потребует дополнительных денег где-то в районе 100 миллиардов рублей. Но они предусмотрены", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, общество, россия