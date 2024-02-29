https://ria.ru/20240229/sokolov-1930339329.html

Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии

Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.02.2024

Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии

Перовский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора лишенной лицензии "Новой газеты" Сергея Соколова за дискредитацию российской армии,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:26

2024-02-29T19:26

2024-02-29T19:32

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россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Перовский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора лишенной лицензии "Новой газеты" Сергея Соколова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Соколова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказали в суде.Ранее "Новая газета" в своем Telegram-канале сообщила о задержании своего главного редактора. Уточнялось, что Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра "Э" в отдел полиции для составления административного протокола по статье "О дискредитации ВС РФ". Отмечалось, что дело касается одной из публикаций "Новой газеты".Как указано в протоколе об административном правонарушении, сотрудники центра "Э" установили, что Соколов в декабре прошлого года разместил в открытом доступе (в Telegram-канале "Новой газеты") материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий властных структур.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".

https://ria.ru/20231121/muratov-1910894874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, вооруженные силы рф