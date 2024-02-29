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Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.02.2024
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19:26 29.02.2024 (обновлено: 19:32 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/sokolov-1930339329.html
Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии
Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.02.2024
Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии
Перовский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора лишенной лицензии "Новой газеты" Сергея Соколова за дискредитацию российской армии,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:26
2024-02-29T19:32
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Перовский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора лишенной лицензии "Новой газеты" Сергея Соколова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Соколова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказали в суде.Ранее "Новая газета" в своем Telegram-канале сообщила о задержании своего главного редактора. Уточнялось, что Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра "Э" в отдел полиции для составления административного протокола по статье "О дискредитации ВС РФ". Отмечалось, что дело касается одной из публикаций "Новой газеты".Как указано в протоколе об административном правонарушении, сотрудники центра "Э" установили, что Соколов в декабре прошлого года разместил в открытом доступе (в Telegram-канале "Новой газеты") материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий властных структур.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
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происшествия, москва, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Россия, Вооруженные силы РФ
Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал главреда "Новой газеты" на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

© АГН "Москва"Журналист Сергей Соколов
Журналист Сергей Соколов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© АГН "Москва"
Журналист Сергей Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Перовский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора лишенной лицензии "Новой газеты" Сергея Соколова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Соколова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказали в суде.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов* (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Суд отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты"
21 ноября 2023, 18:39
Ранее "Новая газета" в своем Telegram-канале сообщила о задержании своего главного редактора. Уточнялось, что Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра "Э" в отдел полиции для составления административного протокола по статье "О дискредитации ВС РФ". Отмечалось, что дело касается одной из публикаций "Новой газеты".
Как указано в протоколе об административном правонарушении, сотрудники центра "Э" установили, что Соколов в декабре прошлого года разместил в открытом доступе (в Telegram-канале "Новой газеты") материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий властных структур.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
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