Главреда "Новой газеты" оштрафовали за дискредитацию армии
Суд оштрафовал главреда "Новой газеты" на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии
Журналист Сергей Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Перовский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора лишенной лицензии "Новой газеты" Сергея Соколова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Соколова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказали в суде.
Ранее "Новая газета" в своем Telegram-канале сообщила о задержании своего главного редактора. Уточнялось, что Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра "Э" в отдел полиции для составления административного протокола по статье "О дискредитации ВС РФ". Отмечалось, что дело касается одной из публикаций "Новой газеты".
Как указано в протоколе об административном правонарушении, сотрудники центра "Э" установили, что Соколов в декабре прошлого года разместил в открытом доступе (в Telegram-канале "Новой газеты") материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий властных структур.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".