В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы
В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы от правительства Фицо
© AP Photo / Petr David JosekЗдание парламента Словакии в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Здание парламента Словакии в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 29 фев - РИА Новости. Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, предложенной правительством Роберта Фицо и против которой в республике проходили многочисленные акции протеста, сообщил телеканал Markiza.
"Конституционный суд приостанавливает ряд статей спорной новеллы Уголовного кодекса", - говорится в сообщении телеканала.
Президент Словакии Зузана Чапутова ранее объявила о том, что подписала одобренную ранее парламентом масштабную реформу уголовного законодательства, но из-за того, что она не согласна с предложенными поправками, направит документ в Конституционный суд.
В начале февраля парламент Словакии поддержал реформу уголовного законодательства, предложенную правительством Роберта Фицо, против которой в республике с конца 2023 года периодически проводились многочисленные акции протеста. Новеллы предусматривают смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников".