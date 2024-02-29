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В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы - РИА Новости, 29.02.2024
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11:21 29.02.2024 (обновлено: 11:33 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/slovakiya-1930153868.html
В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы
В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы - РИА Новости, 29.02.2024
В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы
Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, предложенной правительством Роберта Фицо и против которой в республике проходили... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:21
2024-02-29T11:33
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БРАТИСЛАВА, 29 фев - РИА Новости. Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, предложенной правительством Роберта Фицо и против которой в республике проходили многочисленные акции протеста, сообщил телеканал Markiza."Конституционный суд приостанавливает ряд статей спорной новеллы Уголовного кодекса", - говорится в сообщении телеканала.Президент Словакии Зузана Чапутова ранее объявила о том, что подписала одобренную ранее парламентом масштабную реформу уголовного законодательства, но из-за того, что она не согласна с предложенными поправками, направит документ в Конституционный суд.В начале февраля парламент Словакии поддержал реформу уголовного законодательства, предложенную правительством Роберта Фицо, против которой в республике с конца 2023 года периодически проводились многочисленные акции протеста. Новеллы предусматривают смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников".
https://ria.ru/20240227/fitso-1929710477.html
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словакия, в мире
Словакия, В мире
В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы

В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы от правительства Фицо

© AP Photo / Petr David JosekЗдание парламента Словакии в Братиславе
Здание парламента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Здание парламента Словакии в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 29 фев - РИА Новости. Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, предложенной правительством Роберта Фицо и против которой в республике проходили многочисленные акции протеста, сообщил телеканал Markiza.
"Конституционный суд приостанавливает ряд статей спорной новеллы Уголовного кодекса", - говорится в сообщении телеканала.
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В начале февраля парламент Словакии поддержал реформу уголовного законодательства, предложенную правительством Роберта Фицо, против которой в республике с конца 2023 года периодически проводились многочисленные акции протеста. Новеллы предусматривают смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников".
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