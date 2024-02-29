https://ria.ru/20240229/slovakiya-1930153868.html

В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы

В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы - РИА Новости, 29.02.2024

В Словакии приостановили часть норм уголовной реформы

Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, предложенной правительством Роберта Фицо и против которой в республике проходили... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:21

2024-02-29T11:21

2024-02-29T11:33

словакия

в мире

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БРАТИСЛАВА, 29 фев - РИА Новости. Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, предложенной правительством Роберта Фицо и против которой в республике проходили многочисленные акции протеста, сообщил телеканал Markiza."Конституционный суд приостанавливает ряд статей спорной новеллы Уголовного кодекса", - говорится в сообщении телеканала.Президент Словакии Зузана Чапутова ранее объявила о том, что подписала одобренную ранее парламентом масштабную реформу уголовного законодательства, но из-за того, что она не согласна с предложенными поправками, направит документ в Конституционный суд.В начале февраля парламент Словакии поддержал реформу уголовного законодательства, предложенную правительством Роберта Фицо, против которой в республике с конца 2023 года периодически проводились многочисленные акции протеста. Новеллы предусматривают смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция заявляла, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, а предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников".

https://ria.ru/20240227/fitso-1929710477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

словакия, в мире