Рейтинг@Mail.ru
Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html
Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине
Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине - РИА Новости, 29.02.2024
Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине
Венгрия хочет, чтобы 18 миллионов долларов, которые она ранее внесла в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие Украине, а на укрепление безопасности РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:59
2024-02-29T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
чад
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg
БУДАПЕШТ, 29 фев - РИА Новости. Венгрия хочет, чтобы 18 миллионов долларов, которые она ранее внесла в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие Украине, а на укрепление безопасности в Чаде, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из "Европейского фонда мира", если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием. Он повторил ранее высказанную позицию венгерского правительства, что Будапешт не желает принимать участие в общих акциях, направленных на отправку оружия и накладывающих на Венгрию какие-либо финансовые обязательства. "Мы не вкладываемся в поставки оружия Украине из "Европейского фонда мира". Поэтому по правилам ЕС мы можем использовать нашу пропорциональную денежную долю в интересах других целей, важных с точки зрения европейской безопасности", - сказал Сийярто на пресс-конференции с коллегой из Чада. Он сообщил, что в "Европейском фонде мира" скопилось 18 миллионов долларов, ранее выплаченных Венгрией, которые она хотела бы вместо оружия Украине направить на другие цели. "Мы решили, что инициируем использование этих 18 миллионов долларов для улучшения безопасности в Чаде, создания нового учебного заведения в Чаде для подготовки армейских офицеров и развития возможностей вооруженных сил Чада. По нашему мнению, это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде", - сказал Сийярто. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине для обхода вето Венгрии и включить в него около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного "Европейского фонда мира", а также выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 годов. Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Украине.
https://ria.ru/20240227/voyska-1929772158.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929952632.html
https://ria.ru/20240229/pomosch-1930364189.html
венгрия
украина
чад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c50ca68e3866c0f1d19ad967ca32459e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, чад, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Чад, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине

Сийярто: Венгрия хочет направить деньги не на оружие ВСУ, а на безопасность Чада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 29 фев - РИА Новости. Венгрия хочет, чтобы 18 миллионов долларов, которые она ранее внесла в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие Украине, а на укрепление безопасности в Чаде, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из "Европейского фонда мира", если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Венгрия выступила против отправки военных на Украину
27 февраля, 14:06
Он повторил ранее высказанную позицию венгерского правительства, что Будапешт не желает принимать участие в общих акциях, направленных на отправку оружия и накладывающих на Венгрию какие-либо финансовые обязательства.
«
"Мы не вкладываемся в поставки оружия Украине из "Европейского фонда мира". Поэтому по правилам ЕС мы можем использовать нашу пропорциональную денежную долю в интересах других целей, важных с точки зрения европейской безопасности", - сказал Сийярто на пресс-конференции с коллегой из Чада.
Он сообщил, что в "Европейском фонде мира" скопилось 18 миллионов долларов, ранее выплаченных Венгрией, которые она хотела бы вместо оружия Украине направить на другие цели.
«
"Мы решили, что инициируем использование этих 18 миллионов долларов для улучшения безопасности в Чаде, создания нового учебного заведения в Чаде для подготовки армейских офицеров и развития возможностей вооруженных сил Чада. По нашему мнению, это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде", - сказал Сийярто.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Украине не нужна помощь по раскачиванию ситуации в стране, заявили в Кремле
28 февраля, 12:15
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине для обхода вето Венгрии и включить в него около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного "Европейского фонда мира", а также выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 годов.
Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Украине.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса
Вчера, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаЧадПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала