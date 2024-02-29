https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html

Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине

Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине - РИА Новости, 29.02.2024

Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине

Венгрия хочет, чтобы 18 миллионов долларов, которые она ранее внесла в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие Украине, а на укрепление безопасности РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T23:59

2024-02-29T23:59

2024-02-29T23:59

специальная военная операция на украине

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 29 фев - РИА Новости. Венгрия хочет, чтобы 18 миллионов долларов, которые она ранее внесла в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие Украине, а на укрепление безопасности в Чаде, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 5 миллиардов евро на оружие Киеву из "Европейского фонда мира", если ее долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или другие цели, не связанные с оружием. Он повторил ранее высказанную позицию венгерского правительства, что Будапешт не желает принимать участие в общих акциях, направленных на отправку оружия и накладывающих на Венгрию какие-либо финансовые обязательства. "Мы не вкладываемся в поставки оружия Украине из "Европейского фонда мира". Поэтому по правилам ЕС мы можем использовать нашу пропорциональную денежную долю в интересах других целей, важных с точки зрения европейской безопасности", - сказал Сийярто на пресс-конференции с коллегой из Чада. Он сообщил, что в "Европейском фонде мира" скопилось 18 миллионов долларов, ранее выплаченных Венгрией, которые она хотела бы вместо оружия Украине направить на другие цели. "Мы решили, что инициируем использование этих 18 миллионов долларов для улучшения безопасности в Чаде, создания нового учебного заведения в Чаде для подготовки армейских офицеров и развития возможностей вооруженных сил Чада. По нашему мнению, это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде", - сказал Сийярто. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине для обхода вето Венгрии и включить в него около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного "Европейского фонда мира", а также выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 годов. Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Украине.

https://ria.ru/20240227/voyska-1929772158.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929952632.html

https://ria.ru/20240229/pomosch-1930364189.html

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в мире, венгрия, украина, чад, петер сийярто, евросоюз