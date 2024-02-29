https://ria.ru/20240229/situatsii-1930293626.html

Путин поручил разобрать все жизненные ситуации молодых родителей

Путин поручил разобрать все жизненные ситуации молодых родителей - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил разобрать все жизненные ситуации молодых родителей

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно проработать вопросы работы системы государственных услуг, социальной... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:14

2024-02-29T16:14

2024-02-29T16:14

владимир путин

россия

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно проработать вопросы работы системы государственных услуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры, разобрав по полочкам все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые родители. "В целом, надо буквально по полочкам разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые мамы, молодые родители, и с учётом этого настроить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры. Прошу правительство и регионы внимательно все эти вопросы проработать", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество, послание президента федеральному собранию — 2024