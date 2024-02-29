https://ria.ru/20240229/situatsii-1930293626.html
Путин поручил разобрать все жизненные ситуации молодых родителей
Путин поручил разобрать все жизненные ситуации молодых родителей - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил разобрать все жизненные ситуации молодых родителей
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно проработать вопросы работы системы государственных услуг, социальной... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:14
2024-02-29T16:14
2024-02-29T16:14
владимир путин
россия
общество
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно проработать вопросы работы системы государственных услуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры, разобрав по полочкам все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые родители. "В целом, надо буквально по полочкам разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые мамы, молодые родители, и с учётом этого настроить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры. Прошу правительство и регионы внимательно все эти вопросы проработать", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, послание президента федеральному собранию — 2024
Владимир Путин, Россия, Общество, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин поручил разобрать все жизненные ситуации молодых родителей
Путин поручил по полочкам разобрать все жизненные ситуации молодых родителей
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям внимательно проработать вопросы работы системы государственных услуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры, разобрав по полочкам все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые родители.
"В целом, надо буквально по полочкам разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые мамы, молодые родители, и с учётом этого настроить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры. Прошу правительство и регионы внимательно все эти вопросы проработать", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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