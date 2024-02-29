https://ria.ru/20240229/siluanov-1930270051.html

Минфин проработает более справедливое налогообложение

Минфин проработает более справедливое налогообложение - РИА Новости, 29.02.2024

Минфин проработает более справедливое налогообложение

Минфин будет работать с законодателями и бизнесом над более справедливым налогообложением, заявил глава ведомства Антон Силуанов журналистам по итогам послания... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:02

2024-02-29T15:02

2024-02-29T17:36

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Минфин будет работать с законодателями и бизнесом над более справедливым налогообложением, заявил глава ведомства Антон Силуанов журналистам по итогам послания президента Федеральному собранию. "О чем говорил президент? Он говорил о том, что необходимо сделать более справедливым налогообложение", — сказал министр на вопрос о модернизации налоговой системы.Он добавил, что предложения по этому поручению до конца года обсудят с парламентом и представят правительству.Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, среди прочего, предложил модернизировать фискальную систему. Он призвал более справедливо распределять нагрузку, смягчить налоговый режим для предприятий малого и среднего бизнеса и амнистировать некрупные компании, которые вынуждены были использовать механизмы искусственной оптимизации. Кроме этого, президент поручил закрыть лазейки, которые использовались компаниями для ухода от налогообложения.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , министерство финансов рф (минфин россии)