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Двух жителей ЛНР задержали по делу о шпионаже - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:24 29.02.2024 (обновлено: 10:15 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/shpionazh-1930127888.html
Двух жителей ЛНР задержали по делу о шпионаже
Двух жителей ЛНР задержали по делу о шпионаже - РИА Новости, 29.02.2024
Двух жителей ЛНР задержали по делу о шпионаже
Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:24
2024-02-29T10:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 29 фев — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой информации Украине, сообщили РИА Новости в региональном управлении спецслужбы."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства", — уточнили в ведомстве.Задержанные собирали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России в зоне спецоперации."Полученные данные в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против безопасности и ВС России один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, вторая — представителям вооруженных формирований Украины", — дополнили в региональном управлении ФСБ.Против задержанных возбудили уголовные дела по статье "Шпионаж". Ведется следствие.Украина постоянно пытается организовать работу своих агентов на территории России. Они передают военные данные Киеву или готовят диверсии в стране. Российские спецслужбы регулярно задерживают злоумышленников.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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россия
луганская народная республика
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Происшествия
Двух жителей ЛНР задержали по делу о шпионаже

В ЛНР задержали двух человек, собиравших для Украины сведения о российских силах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 фев — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой информации Украине, сообщили РИА Новости в региональном управлении спецслужбы.
«
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства", — уточнили в ведомстве.
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Задержанные собирали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России в зоне спецоперации.
"Полученные данные в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против безопасности и ВС России один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, вторая — представителям вооруженных формирований Украины", — дополнили в региональном управлении ФСБ.
Против задержанных возбудили уголовные дела по статье "Шпионаж". Ведется следствие.
Украина постоянно пытается организовать работу своих агентов на территории России. Они передают военные данные Киеву или готовят диверсии в стране. Российские спецслужбы регулярно задерживают злоумышленников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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