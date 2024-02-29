https://ria.ru/20240229/shpionazh-1930127888.html

Двух жителей ЛНР задержали по делу о шпионаже

Двух жителей ЛНР задержали по делу о шпионаже - РИА Новости, 29.02.2024

Двух жителей ЛНР задержали по делу о шпионаже

Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:24

2024-02-29T09:24

2024-02-29T10:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 29 фев — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, местах их дислокации и передаче этой информации Украине, сообщили РИА Новости в региональном управлении спецслужбы."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства", — уточнили в ведомстве.Задержанные собирали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России в зоне спецоперации."Полученные данные в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против безопасности и ВС России один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, вторая — представителям вооруженных формирований Украины", — дополнили в региональном управлении ФСБ.Против задержанных возбудили уголовные дела по статье "Шпионаж". Ведется следствие.Украина постоянно пытается организовать работу своих агентов на территории России. Они передают военные данные Киеву или готовят диверсии в стране. Российские спецслужбы регулярно задерживают злоумышленников.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20240219/fsb-1928231253.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, происшествия