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Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу - РИА Новости, 29.02.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:36 29.02.2024 (обновлено: 22:38 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/shkola-1930364460.html
Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу
Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу - РИА Новости, 29.02.2024
Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу
Ярославская область рассчитывает на поддержку федеральных властей в реализации планов открыть передовую инженерную школу по космическому направлению на базе... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:36
2024-02-29T22:38
ярославская область
ярославская область
рыбинск
владимир путин
михаил евраев
роскосмос
россия
российские космические системы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Ярославская область рассчитывает на поддержку федеральных властей в реализации планов открыть передовую инженерную школу по космическому направлению на базе Ярославского радиозавода (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" (РКС) "Роскосмоса"), сообщил РИА Новости губернатор Михаил Евраев. Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о планах увеличить до 100 число передовых инженерных школ в России. "Мы уже выиграли одну передовую школу – на базе РГАТУ в Рыбинске. И думаем о том, чтобы заявиться на еще одну инженерную школу – уже не по двигателестроению, а по космическому направлению. У нас для этого есть все предпосылки. У нас есть базовое предприятие "Роскосмоса" – Ярославский радиозавод, есть профильные вузы, и я считаю, что мы можем побороться и за вторую школу. Будем прорабатывать этот проект с коллегами", – рассказал Евраев. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что в планах правительства Ярославской области – получить федеральный грант и на строительство инженерного кампуса "Меркурий" на базе РГАТУ (Рыбинский авиационный технический университет имени Соловьева). "Эти ресурсы позволят сформировать мощную научно-технологическую среду в Ярославской области и готовить специалистов высшей квалификации для предприятий региона и всей России", – написал Евраев.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231226/indeksatsiya-1918245482.html
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ярославская область, рыбинск, владимир путин, михаил евраев, роскосмос, россия, российские космические системы
Ярославская область, Ярославская область, Рыбинск, Владимир Путин, Михаил Евраев, Роскосмос, Россия, Российские космические системы
Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу

Ярославский губернатор рассказал о планах открыть космическую инженерную школу

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Ярославская область рассчитывает на поддержку федеральных властей в реализации планов открыть передовую инженерную школу по космическому направлению на базе Ярославского радиозавода (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" (РКС) "Роскосмоса"), сообщил РИА Новости губернатор Михаил Евраев.
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о планах увеличить до 100 число передовых инженерных школ в России.
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"Мы уже выиграли одну передовую школу – на базе РГАТУ в Рыбинске. И думаем о том, чтобы заявиться на еще одну инженерную школу – уже не по двигателестроению, а по космическому направлению. У нас для этого есть все предпосылки. У нас есть базовое предприятие "Роскосмоса" – Ярославский радиозавод, есть профильные вузы, и я считаю, что мы можем побороться и за вторую школу. Будем прорабатывать этот проект с коллегами", – рассказал Евраев.
В своем Telegram-канале губернатор отметил, что в планах правительства Ярославской области – получить федеральный грант и на строительство инженерного кампуса "Меркурий" на базе РГАТУ (Рыбинский авиационный технический университет имени Соловьева).
«
"Эти ресурсы позволят сформировать мощную научно-технологическую среду в Ярославской области и готовить специалистов высшей квалификации для предприятий региона и всей России", – написал Евраев.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
 
Ярославская областьЯрославская областьРыбинскВладимир ПутинМихаил ЕвраевРоскосмосРоссияРоссийские космические системы
 
 
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