Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу
Ярославский губернатор рассказал о планах открыть космическую инженерную школу
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Ярославская область рассчитывает на поддержку федеральных властей в реализации планов открыть передовую инженерную школу по космическому направлению на базе Ярославского радиозавода (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" (РКС) "Роскосмоса"), сообщил РИА Новости губернатор Михаил Евраев.
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о планах увеличить до 100 число передовых инженерных школ в России.
"Мы уже выиграли одну передовую школу – на базе РГАТУ в Рыбинске. И думаем о том, чтобы заявиться на еще одну инженерную школу – уже не по двигателестроению, а по космическому направлению. У нас для этого есть все предпосылки. У нас есть базовое предприятие "Роскосмоса" – Ярославский радиозавод, есть профильные вузы, и я считаю, что мы можем побороться и за вторую школу. Будем прорабатывать этот проект с коллегами", – рассказал Евраев.
В своем Telegram-канале губернатор отметил, что в планах правительства Ярославской области – получить федеральный грант и на строительство инженерного кампуса "Меркурий" на базе РГАТУ (Рыбинский авиационный технический университет имени Соловьева).
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"Эти ресурсы позволят сформировать мощную научно-технологическую среду в Ярославской области и готовить специалистов высшей квалификации для предприятий региона и всей России", – написал Евраев.