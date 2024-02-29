https://ria.ru/20240229/shkola-1930364460.html

Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу

Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу - РИА Новости, 29.02.2024

Евраев рассказал о планах открыть космическую инженерную школу

Ярославская область рассчитывает на поддержку федеральных властей в реализации планов открыть передовую инженерную школу по космическому направлению на базе... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:36

2024-02-29T22:36

2024-02-29T22:38

ярославская область

ярославская область

рыбинск

владимир путин

михаил евраев

роскосмос

россия

российские космические системы

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Ярославская область рассчитывает на поддержку федеральных властей в реализации планов открыть передовую инженерную школу по космическому направлению на базе Ярославского радиозавода (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" (РКС) "Роскосмоса"), сообщил РИА Новости губернатор Михаил Евраев. Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о планах увеличить до 100 число передовых инженерных школ в России. "Мы уже выиграли одну передовую школу – на базе РГАТУ в Рыбинске. И думаем о том, чтобы заявиться на еще одну инженерную школу – уже не по двигателестроению, а по космическому направлению. У нас для этого есть все предпосылки. У нас есть базовое предприятие "Роскосмоса" – Ярославский радиозавод, есть профильные вузы, и я считаю, что мы можем побороться и за вторую школу. Будем прорабатывать этот проект с коллегами", – рассказал Евраев. В своем Telegram-канале губернатор отметил, что в планах правительства Ярославской области – получить федеральный грант и на строительство инженерного кампуса "Меркурий" на базе РГАТУ (Рыбинский авиационный технический университет имени Соловьева). "Эти ресурсы позволят сформировать мощную научно-технологическую среду в Ярославской области и готовить специалистов высшей квалификации для предприятий региона и всей России", – написал Евраев.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20231226/indeksatsiya-1918245482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославская область, рыбинск, владимир путин, михаил евраев, роскосмос, россия, российские космические системы