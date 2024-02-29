https://ria.ru/20240229/shkola-1930290573.html

Псковские власти определятся с местом для школы лидерского уровня

Псковские власти определятся с местом для школы лидерского уровня - РИА Новости, 29.02.2024

Псковские власти определятся с местом для школы лидерского уровня

Выбор площадки для создания в Псковской области школы лидерского уровня почти завершен, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:07

2024-02-29T16:07

2024-02-29T16:07

михаил ведерников

владимир путин

новгородская область

россия

псковская область

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Выбор площадки для создания в Псковской области школы лидерского уровня почти завершен, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что до 2030 года в России откроют 12 школ лидерского уровня. По его словам, строительство первой такой школы начнется уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях, а в дальнейшем школы лидерского уровня появятся во всех федеральных округах. "Мы сейчас финализируем итоговое место размещения этой школы и собственно уже приступаем к реализации проекта, проектированию и строительству", – сказал Ведерников, слова которого привела РИА Новости его пресс-служба. Как пояснил глава региона, проект создания школы лидерского уровня является межрегиональным. Талантливые дети будут поступать туда на конкурсной основе. При реализации проекта в Псковской области при школе планируется построить кампус на 300 мест для размещения иногородних учеников.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил ведерников, владимир путин, новгородская область, россия, псковская область, общество, послание президента федеральному собранию — 2024