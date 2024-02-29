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Шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность школьников, заявил министр

Шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность школьников, заявил министр - РИА Новости, 29.02.2024

Шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность школьников, заявил министр

Возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов позволит повысить уверенность школьников в своих знаниях во время экзаменов, так как они будут знать о наличии... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:56

2024-02-29T18:56

2024-02-29T19:02

общество

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МАХАЧКАЛА, 29 фев - РИА Новости. Возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов позволит повысить уверенность школьников в своих знаниях во время экзаменов, так как они будут знать о наличии второго шанса, заявил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. В четверг президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. "Механизм проведения ЕГЭ должен постоянно совершенствоваться… У такой инициативы есть позитивный аспект, она будет способствовать повышению уверенности школьников в своих знаниях во время экзаменов, поскольку они будут знать, что у них есть второй шанс на успех", – приводит слова Бучаева пресс-служба Минобрнауки республики. Также, по мнению министра, такая идея "открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны именно с помощью экзамена".

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

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общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024