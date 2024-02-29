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Шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность школьников, заявил министр - РИА Новости, 29.02.2024
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18:56 29.02.2024 (обновлено: 19:02 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/shans-1930333929.html
Шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность школьников, заявил министр
Шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность школьников, заявил министр - РИА Новости, 29.02.2024
Шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность школьников, заявил министр
Возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов позволит повысить уверенность школьников в своих знаниях во время экзаменов, так как они будут знать о наличии... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:56
2024-02-29T19:02
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МАХАЧКАЛА, 29 фев - РИА Новости. Возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов позволит повысить уверенность школьников в своих знаниях во время экзаменов, так как они будут знать о наличии второго шанса, заявил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. В четверг президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. "Механизм проведения ЕГЭ должен постоянно совершенствоваться… У такой инициативы есть позитивный аспект, она будет способствовать повышению уверенности школьников в своих знаниях во время экзаменов, поскольку они будут знать, что у них есть второй шанс на успех", – приводит слова Бучаева пресс-служба Минобрнауки республики. Также, по мнению министра, такая идея "открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны именно с помощью экзамена".
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общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Общество, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность школьников, заявил министр

Министр Бучаев: шанс пересдать один из ЕГЭ повысит уверенность детей в знаниях

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкШкольники перед началом ЕГЭ по географии
Школьники перед началом ЕГЭ по географии - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Школьники перед началом ЕГЭ по географии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 29 фев - РИА Новости. Возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов позволит повысить уверенность школьников в своих знаниях во время экзаменов, так как они будут знать о наличии второго шанса, заявил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.
В четверг президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.
«
"Механизм проведения ЕГЭ должен постоянно совершенствоваться… У такой инициативы есть позитивный аспект, она будет способствовать повышению уверенности школьников в своих знаниях во время экзаменов, поскольку они будут знать, что у них есть второй шанс на успех", – приводит слова Бучаева пресс-служба Минобрнауки республики.
Также, по мнению министра, такая идея "открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны именно с помощью экзамена".
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