https://ria.ru/20240229/sevmorput-1930244626.html
Путин пригласил зарубежные логистические компании на Севморпуть
Путин пригласил зарубежные логистические компании на Севморпуть - РИА Новости, 29.02.2024
Путин пригласил зарубежные логистические компании на Севморпуть
Президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:11
2024-02-29T14:11
2024-02-29T14:26
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
россия
владимир путин
северный морской путь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_a4594f7ad5cd7063cc9a4f7acbbc17fe.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути."В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов - это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского союза. Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240206/arktika-1925632895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_00e2501ffd00f97ea2a436bf71dcf112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, владимир путин, северный морской путь
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Россия, Владимир Путин, Северный морской путь
Путин пригласил зарубежные логистические компании на Севморпуть
Путин пригласил зарубежные логистические компании перевозить грузы по Севморпути