https://ria.ru/20240229/sevmorput-1930244626.html

Путин пригласил зарубежные логистические компании на Севморпуть

Путин пригласил зарубежные логистические компании на Севморпуть - РИА Новости, 29.02.2024

Путин пригласил зарубежные логистические компании на Севморпуть

Президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:11

2024-02-29T14:11

2024-02-29T14:26

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

россия

владимир путин

северный морской путь

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути."В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов - это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского союза. Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240206/arktika-1925632895.html

россия

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Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, владимир путин, северный морской путь