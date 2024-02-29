https://ria.ru/20240229/semya-1930307841.html

Нацпроект "Семья" повысит рождаемость, заявил Кондратьев

Нацпроект "Семья" повысит рождаемость, заявил Кондратьев - РИА Новости, 29.02.2024

Нацпроект "Семья" повысит рождаемость, заявил Кондратьев

Реализация нового национального проекта "Семья", проанонсированного президентом РФ, поможет повысить рождаемость в стране, поддержит многодетные семьи и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:56

2024-02-29T16:56

2024-02-29T16:58

общество

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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КРАСНОДАР, 29 фев - РИА Новости. Реализация нового национального проекта "Семья", проанонсированного президентом РФ, поможет повысить рождаемость в стране, поддержит многодетные семьи и позволит обеспечить доступность жилья, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет запущен новый национальный проект под названием "Семья". "В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин объявил о запуске нового нацпроека "Семья". Он поможет повысить рождаемость в стране, поддержит многодетные семьи, позволит обеспечить доступность жилья. Также глава государства продлил программу материнского капитала и семейную ипотеку до 2030 года. Президент отметил, что с 2018 по 2022 год число многодетных семей в стране выросло на 26,8%. В Краснодарском крае только за последние пять лет их количество увеличилось на 34% – почти до 93 тысяч. В них воспитывают более 300 тысяч детей. Наша главная задача – уделить максимальное внимание каждой семье, которая в этом нуждается", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Губернатор добавил, что наряду с федеральными мерами поддержки в регионе внедряются и краевые. Так, на Кубани реализуются более 20 различных мер социальной поддержки семей с детьми. При рождении третьего или последующих детей предоставляют краевой материнский капитал. Размер выплаты в 2024 году превышает 153 тысячи рублей. Средства можно направить на получение медицинской реабилитации детей, на погашение ипотечного кредита.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024