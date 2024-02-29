https://ria.ru/20240229/samolety-1930249860.html

Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин

Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин

Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества и бизнеса, заявил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:19

2024-02-29T14:19

2024-02-29T14:50

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин."Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно чёткой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса", - подчеркнул глава государства, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/aviaperelety-1930241860.html

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика