https://ria.ru/20240229/samolety-1930249860.html
Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин
Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин
Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества и бизнеса, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:19
2024-02-29T14:19
2024-02-29T14:50
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин."Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно чёткой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса", - подчеркнул глава государства, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика
Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин
Путин: масштаб исторических вызовов требует работы общества и государства