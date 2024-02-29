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Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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14:19 29.02.2024 (обновлено: 14:50 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/samolety-1930249860.html
Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин
Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин
Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества и бизнеса, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:19
2024-02-29T14:50
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин."Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно чёткой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса", - подчеркнул глава государства, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Политика
Стоящие перед Россией вызовы требуют слаженной работы, заявил Путин

Путин: масштаб исторических вызовов требует работы общества и государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно чёткой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса", - подчеркнул глава государства, оглашая послание Федеральному собранию.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в штабе общественной поддержки Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Политика
 
 
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