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Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается - РИА Новости, 29.02.2024
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11:42 29.02.2024 (обновлено: 11:55 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/saldo-1930162307.html
Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается
Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается - РИА Новости, 29.02.2024
Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угроза покушений на его жизнь сохраняется. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:42
2024-02-29T11:55
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угроза покушений на его жизнь сохраняется."Это был фейк, но гроза покушения она как была, так и остаётся. И было уже не один раз. К счастью, все это было дезавуировано и это им не удалось", - сказал Сальдо журналистам, говоря о недавних фейковых сообщениях о его смерти, которые распространяла Украина." Но я даю вас стопроцентно гарантию - им это не удастся", - добавил он.Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
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владимир сальдо, херсонская область
Владимир Сальдо, Херсонская область
Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается

© РИА Новости / Фотохост-агентство  | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угроза покушений на его жизнь сохраняется.
"Это был фейк, но гроза покушения она как была, так и остаётся. И было уже не один раз. К счастью, все это было дезавуировано и это им не удалось", - сказал Сальдо журналистам, говоря о недавних фейковых сообщениях о его смерти, которые распространяла Украина.
" Но я даю вас стопроцентно гарантию - им это не удастся", - добавил он.
Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
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