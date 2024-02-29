https://ria.ru/20240229/saldo-1930162307.html
Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается
Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается - РИА Новости, 29.02.2024
Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угроза покушений на его жизнь сохраняется. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:42
2024-02-29T11:42
2024-02-29T11:55
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угроза покушений на его жизнь сохраняется."Это был фейк, но гроза покушения она как была, так и остаётся. И было уже не один раз. К счастью, все это было дезавуировано и это им не удалось", - сказал Сальдо журналистам, говоря о недавних фейковых сообщениях о его смерти, которые распространяла Украина." Но я даю вас стопроцентно гарантию - им это не удастся", - добавил он.Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
https://ria.ru/20240229/krynki-1930161804.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область
Владимир Сальдо, Херсонская область
Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается
Глава Херсонской области Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается