https://ria.ru/20240229/saldo-1930162307.html

Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается

Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается - РИА Новости, 29.02.2024

Сальдо заявил, что угроза покушений на него остается

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угроза покушений на его жизнь сохраняется. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:42

2024-02-29T11:42

2024-02-29T11:55

владимир сальдо

херсонская область

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угроза покушений на его жизнь сохраняется."Это был фейк, но гроза покушения она как была, так и остаётся. И было уже не один раз. К счастью, все это было дезавуировано и это им не удалось", - сказал Сальдо журналистам, говоря о недавних фейковых сообщениях о его смерти, которые распространяла Украина." Но я даю вас стопроцентно гарантию - им это не удастся", - добавил он.Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.

https://ria.ru/20240229/krynki-1930161804.html

херсонская область

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир сальдо, херсонская область