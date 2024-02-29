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Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Саакашвили - РИА Новости, 29.02.2024
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09:14 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/saakashvili-1930126448.html
Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Саакашвили
Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Саакашвили - РИА Новости, 29.02.2024
Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Саакашвили
Решение о том, помиловать заключенного Михаила Саакашвили или нет, является моральной ответственностью президента Грузии, и никто не может повлиять на это,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:14
2024-02-29T09:14
в мире
грузия
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 29 фев – РИА Новости. Решение о том, помиловать заключенного Михаила Саакашвили или нет, является моральной ответственностью президента Грузии, и никто не может повлиять на это, заявила глава государства Саломе Зурабишвили. "Я не комментирую этот вопрос. Это моральное решение, которое я приму сама и буду в ответе за это перед собой. Это не тот вопрос, на который могут повлиять внешним или внутренним давлением", - заявила Зурабишвили на мероприятии в Лондоне, организованном британским аналитическим центром Chatham House. По ее словам, проведение справедливых и свободных выборов в парламент, которые запланированы в Грузии осенью, не зависит от того, где будет находится Саакашвили. Зурабишвили считает, что экс-президент заключен по реальным причинам. "Это не означает, что мы не должны учитывать и уважать гуманитарную перспективу. Я очень пристально наблюдала за тем, что происходит с ним в тюрьме. На вопрос о том, что можно сделать, я соглашусь, что с точки зрения репутации было бы гораздо лучше, чтобы он находился где-нибудь в другом месте. Это решение, которое должно принять правительство. Много возможностей, которые другие страны использовали - домашний арест, экстрадиция… Украина сообщила, что она готова для экстрадиции, однако не знаю, насколько это было формально. Так что возможности есть", - добавила Зурабишвили. Ранее с просьбой помиловать Саакашвили к Зурабишвили обратились парламент Украины, а затем основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия и сам Саакашвили. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.
https://ria.ru/20240205/saakashvili-1925524535.html
https://ria.ru/20240130/saakashvili-1924339822.html
https://ria.ru/20231120/saakashvili-1910529638.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Саакашвили

Президент Грузии: никто не сможет повлиять на решение, помиловать ли Саакашвили

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 фев – РИА Новости. Решение о том, помиловать заключенного Михаила Саакашвили или нет, является моральной ответственностью президента Грузии, и никто не может повлиять на это, заявила глава государства Саломе Зурабишвили.
"Я не комментирую этот вопрос. Это моральное решение, которое я приму сама и буду в ответе за это перед собой. Это не тот вопрос, на который могут повлиять внешним или внутренним давлением", - заявила Зурабишвили на мероприятии в Лондоне, организованном британским аналитическим центром Chatham House.
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5 февраля, 17:07
По ее словам, проведение справедливых и свободных выборов в парламент, которые запланированы в Грузии осенью, не зависит от того, где будет находится Саакашвили. Зурабишвили считает, что экс-президент заключен по реальным причинам.
"Это не означает, что мы не должны учитывать и уважать гуманитарную перспективу. Я очень пристально наблюдала за тем, что происходит с ним в тюрьме. На вопрос о том, что можно сделать, я соглашусь, что с точки зрения репутации было бы гораздо лучше, чтобы он находился где-нибудь в другом месте. Это решение, которое должно принять правительство. Много возможностей, которые другие страны использовали - домашний арест, экстрадиция… Украина сообщила, что она готова для экстрадиции, однако не знаю, насколько это было формально. Так что возможности есть", - добавила Зурабишвили.
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Ранее с просьбой помиловать Саакашвили к Зурабишвили обратились парламент Украины, а затем основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия и сам Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиСаломе Зурабишвили
 
 
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